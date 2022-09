AMLO quería se votara militarización; ahora pide consulta

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era partidario de que senadores votaran ayer la iniciativa que busca extender la presencia del Ejército en las calles y planteó que, si se desecha, se haga una consulta ciudadana.

"Cuando me dicen vamos a procurar que se retire (la iniciativa), que se vaya a comisiones, mi opinión fue no, voten y no le hace que se pierda. Porque yo estoy acostumbrado, yo sé que en estos menesteres no siempre se gana. Imagínense cuántas (derrotas) tuve que pasar y lo importante es seguir caminando y luchando por los ideales.

"Hay que levantarse, seguir defendiendo principios y convicciones. Di mi opinión: 'no, voten', para saber quién es quién. Aquí está la opinión no sólo de las élites, sino de los representantes populares, que la mayoría no lo son, son representantes de los grupos de intereses creados, los representantes que se han dedicado a saquear a México", comentó López Obrador.

Ayer, con negociaciones del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que provocaron la división del PRI y la pérdida de un senador en la fracción del PAN, Morena quedó a un tris de conseguir el aval para que el Ejército participe en labores de seguridad pública hasta 2028.

La mayoría oficialista, que integran Morena, el PT, Partido Verde y Encuentro Social, sumaba 76 votos, por lo que requerían de 10 legisladores del bloque opositor para conseguir una votación válida constitucionalmente.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que una consulta sería lo mejor para que no sea sólo un asunto cupular, ya que los mexicanos -aseguró- apoyan la iniciativa.

"Entonces, vamos a seguir porque es un buen tema tratándolo, nada más que no tenemos tiempo, pero no lo descarto porque hasta lo podríamos consultar con la gente. Para eso desde luego necesitamos seguir debatiendo a favor, en contra, que haya más información y que se le pregunte al pueblo, eso no estaría mal. Esa iniciativa u otra, si no se obtiene ese propósito (el aval en el Senado), pasa un tiempo y se vuelve a presentar y a lo mejor en el intervalo se conoce más, hay más debate y se consulta.

"Vamos a ver, pueden ser encuestas. Preguntarle a la gente para que no sea un asunto cupular, nos conviene a los mexicanos en el propósito que se consiga la paz. Estoy seguro que la mayoría de los mexicanos apoyan está iniciativa, no se pudo llegar a un acuerdo, convencer, pero nunca es tarde, la justicia tarda, pero llega", agregó.