AMLO respalda a Monreal para evitar 'escándalo'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Ricardo Monreal para que siga como coordinador de los senadores de Morena y evitar así un "escándalo" con sus adversarios.

"Yo no estoy a favor de las expulsiones. Los senadores lo deciden, pero a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no. Ya no es igual.

"Que siga, pero nada más que, cuando vaya a pedir el voto, le van a decir 'toma tu Champotón'", comentó López Obrador en conferencia.

La semana pasada, tras aval de Morena y aliados al 'Plan B' electoral, el Mandatario federal dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) hará más con menos y descartó purga para Ricardo Monreal, quien votó en contra.

"Les doy las gracias a los senadores, y ahora significa que se va a mejorar el sistema de elecciones. Entonces, como no se puede reformar la Constitución, es una reforma acotada limitada para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, el que haya autoridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tenían, tiene un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos. Que con esta reforma es para que se haga más con menos", dijo López Obrador.

"No, nada de purgas, por convicción, y porque además no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no no, no, no, no", apuntó López Obrador.