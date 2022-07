AMLO responde reclamo de EU con 'Uy qué miedo' de Chico Che

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no "pasará nada" con el reclamo de Estados Unidos, que acusa que la política energética de la Cuarta Transformación viola cuatro artículos del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC) al negar el acceso al mercado mexicano a empresas privadas y dar preferencia a Pemex y CFE.

Al abordar el tema, el Mandatario federal señaló que sus opositores se frotan las manos con el reclamo de Estados Unidos y respondió proyectando en el Salón de Tesorería una canción de Chicho Che: "Uy qué miedo".

"No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí. Igual de cómo supuestamente me recibieron en la Casa Blanca... Vamos a terminar con eso de que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro País, nos tiene muy preocupados, a ver si consigues a mi paisano Chico Che y ponemos 'Uy qué miedo' y la ponemos".

El Presidente aseguró además que su Gobierno no está violando el tratado comercial.

"Ahora que empezaron con esto, le mandé un texto, una consulta a Jesús Seade (representante de México en la negociación del T-MEC), que fue el que nos representó en la negociación y ahí tengo la respuesta, no hay ninguna violación al tratado", garantizó.

"Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos / Uy qué miedo, mira como estoy temblando/ Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Y que vienen en platillos, a más de cuatro a llevarnos / Uy qué miedo, mira como estoy temblando / Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Que el dolar va para arriba, y el peso sigue bajando / Uy qué miedo, mira como estoy temblando / Uy qué miedo, mira como estoy temblando", dice la letra.

"Entonces, vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada", dijo más tarde.

"Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes, les molestó muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto y la corte decide que el autoabasto es un fraude legal, ya parece que el Gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos".

En conferencia desde Palacio Nacional, el tabasqueño criticó a REFORMA, Carmen Aristegui y Denise Dresser.

"No ayer, desde antier, ya están hablando de que ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Bueno, son más conservadores, están más a la derecha, aunque parezca increíble".

El Mandatario recordó que cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto negociaba el T-MEC, él, entonces Presidente electo, rechazó un apartado que consideró violaba la soberanía de México en materia energética.

El apartado, señaló, ya había sido aceptado por Ildefonso Guajardo, entonces Secretario de Economía.

"Dijimos no. Me habló dos veces Peña muy preocupado: 'es que se van a romper las negociaciones' (...) Le dije 'no, no', ¿cómo vamos a comprometer nuestra soberanía? Y se rompieron las pláticas".

"Al final, porque nadie quería informarle a Trump de lo que estaba pasando y decidieron avisarle y Trump dijo, ¿qué quieren en México? Y nosotros redactamos el capítulo y fueron dos párrafos que tiene que ver con el dominio de la nación sobre nuestra política energética. Y siguió la negociación y no pasó nada", narró.

El Presidente rechazó que Joe Biden le haya instruido invertir en la frontera, detener a Rafael Caro Quintero ni obligado a pedir disculpas por haber promovido que Mandatarios no acudieran a la Cumbre de las Américas.