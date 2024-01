AMLO se disculpa con diputada trans

/ El Presidente Andrés Manuel López Obrador da un beso a la diputada trans Salma Luévano

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó con la diputada transgénero de Morena Salma Luévano luego de que ayer emitiera un comentario transfóbico en el que la llamó "señor vestido de mujer".

"Quiero iniciar ofreciendo una disculpa en esa red (TikTok) a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé que era un hombre vestido de mujer.

"Y la gente debe de asumirse como cualquier persona que se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Y enviarle un abrazo a esta compañera, así empezamos con el TikTok", comentó López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

Ayer, el Mandatario federal emitió un comentario transfóbico al responder a críticas sobre su saludo el pasado domingo a la diputada transgénero de Morena.

"(Critican) porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos", expresó el Presidente ayer, lo que desató críticas.

"¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia? Nada más que eso afortunadamente no sale: salió de una dama, de una compañera, que me besó la mano, y no me da tiempo, sí, de devolverle el beso; pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso, y yo les doy también un beso.

"Ayer (el domingo) besé a muchos. ¿Cómo no? Eso es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar? ¿Por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?".

Por su parte, horas después, Salma Luévano subió un video a redes sociales en donde explicó la situación del beso que le dio López Obrador el pasado fin de semana en Yucatán.

"Estuve en un evento en Motul, Yucatán, en el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto en el cual estuvo el Presidente López Obrador. En ese evento me le acerco a él para solicitarle una audiencia en la cual le expuse la gran importancia de avanzar en los temas de la diversidad, en la iniciativa.

"Y me dijo que claro que sí, con mucho gusto, me saludó de abrazo y de beso como siempre lo ha hecho como cuando hemos tenido ese acercamiento. Y ya se iba cuando lo regreso para decirle que con quién veía el tema de esa reunión. Y por eso fue el acercamiento hacia el Presidente, para solicitarle precisamente la gran importancia, los derechos de nuestra población y esa deuda que todavía está y que era importante que me escuchara y que era importante seguir ahí en la lucha", mencionó.

Se estrena AMLO en TikTok

Por otra parte, el Presidente López Obrador anunció que ya estrenó su cuenta de TikTok, donde estará subiendo contenido para estar más en comunicación con los jóvenes.

"Pero antes quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta mañanera a veces, subo videos en la redes, me comunico con muchos ciudadanos, personas, y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes, TikTok. Como no hablo de corrido, no había querido yo estar en esa red (TikTok), entonces ya voy a estar en TikTok", añadió.

López Obrador tiene hasta ahora cuatro videos en su cuenta de TikTok.

El primero, subido hace dos días, sobre la supervisión a la Refinería Dos Bocas; el segundo, de la inauguración del Aeropuerto de Tulum; otro acerca del inicio de operaciones del Tren Maya; y el más reciente, de cuando inauguró las rutas del Tren Interoceánico.

Al momento, el titular del Ejecutivo federal no sigue a ninguna cuenta en esta red social y tiene 173 seguidores, así como 473 me gusta.