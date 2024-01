AMLO se levanta a agredir, critica Xóchitl

CDMX.- Xóchitl Gálvez, abanderada presidencial de Oposición, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga la polarización en el País porque se levanta para "agredir" desde Palacio Nacional.

"La polarización no abona. Te puedes levantar a trabajar o te puedes levantar a agredir. Él (AMLO) se levanta muchas veces a agredir, yo creo que hay que pararle a la polarización porque sus seguidores a veces toman eso como el derecho a agredir a las personas", advirtió.

La candidata lanzó el llamado tras lamentar el asesinato de José Alejandro Naredo García, dirigente del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, quien fue ejecutado ayer en calles del Municipio.

Entonces recalcó que AMLO, en lugar de "levantarse a agredir", "debe levantarse a trabajar" como ella.

"Se puede levantar muy temprano. Yo hoy me levanté a las cinco de la mañana, por cierto tuve un encuentro con conservacionistas, con gente que esta preocupada por el tema de los animales; es muy importante este tema, los escuché la gente realmente le interesa a raíz de la jirafa 'Benito'; ha habido un gran diálogo en redes sociales y a las siete de la mañana estaba reunida con ellos en Puebla.

"Te puedes levantar a trabajar o te puedes levantar a agredir; él se levanta muchas veces a agredir", reiteró antes de entrar a una reunión con organizaciones del sector rural en la Casa del Agrarista en la Ciudad de México.

Asimismo, la hidalguense previno sobre la violencia que se vivirá en las próximas elecciones y dijo que el Gobierno no puede evadir sus responsabilidades en temas de seguridad.

"Que bueno que ha habido voces en el INE que toman el tema y advierten de la violencia que se va a vivir en las elecciones", dijo.

El cobro de piso por sus cosechas por parte del crimen organizado, apuntó, es otro tema preocupante que aqueja a los campesinos.

"Hay que parar esto", insistió.

Por otra parte, aseguró que ha venido sosteniendo reuniones regionales sobre la situación del campo, la cual, consideró, es "muy crítica".

"Cuando yo decía que el tema del agua, de la sequía era brutal, ya son tres años consecutivos con poca lluvia, no sólo se refleja en que en la Ciudad de México la gente no tenga agua, sino que hay zonas del País donde no hubo riego obviamente para los agricultores porque no hay agua.

"Y eso realmente es una situación muy critica para los campesinos para los agricultores y ha habido un diálogo porque el cambio climático llegó para quedarse y las sequías serán algo permanente y hay una serie de propuestas que han hecho las organizaciones para que las tomemos en cuenta en el plan de gobierno".

Abre las puertas a morenista

Sobre el anuncio de la renuncia de Alejando Rojas Díaz Durán a Morena, Xóchitl Gálvez dijo que el senador suplente es bienvenido a su proyecto.

La candidata concidió con los dichos de Rojas Díaz Durán, en el sentido de que ya no es la cuarta transformación sino la cuarta traición.

Afirmó que cuando AMLO asumió el poder había una gran expectativa de que los militares salieran de las calles, pero acusó, ha impulsado más la militarización del País.

"Cuando él llegó pues dijo que no iba a tocar a las instituciones pues ahí va ahora con su reforma a tratar de desaparecer instituciones autónomas que son muy importantes para el País.

"Cuando él llegó ofreció conciliación y le apostó a la polarización; abandonó al campo cuando dijo que las comunidades indígenas eran su prioridad y les quitó los fondos de infraestructura (...); no ha sido lo que muchos creían que iba a ser y creo que sí traicionó a muchos de sus seguidores como al senador Rojas", añadió.