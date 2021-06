‘AMLO, una decepción para el mundo y México’, dice The Nation

La revista estadounidense, abiertamente de izquierda, publicó este viernes un artículo en el que hace una crítica al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por el manejo de la pandemia, la crisis económica y de seguridad, empleo, entre otros temas.

El artículo titulado ‘AMLO Has Been a Disappointment to the World—for Mexico, He’s Been Far Worse’ (AMLO ha sido una decepción para el mundo; para México, ha sido mucho peor), está firmado por Dawn Paley, periodista y autora de Drug War Capitalism y Guerra Neoliberal: Desaparición y búsqueda en el norte de México.

Comienza describiendo el caso de Lucía Mixcoatl, vendedora en un mercado de Puebla, quien ha visto sus ingresos disminuir tras la pandemia, dos de sus hijos han dejado de estudiar y en cuanto a los otros dos busca la forma de pagarles el internet para sus clases. En tanto, no es una candidata para los créditos que ofrece el gobierno, como lo son empresarios formales.

Remarca el número de víctimas que ha registrado México por la pandemia de COVID-19. “Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, México está empatado con Perú en la tasa de letalidad más alta del mundo: más de nueve de cada 100 personas que se sabe que están infectadas con COVID han muerto”, señala.

Criticó que en un inicio el presidente mexicano sugiriera llevar amuletos e imágenes de santos para protegerse de la enfermedad, y más tarde dijera que, junto con el distanciamiento social, una dieta adecuada y una buena higiene, “no mentir, no robar y no engañar” ayudaba a prevenir la infección.

Señaló que luego de dos años y medio en la presidencia, la brecha entre las promesas de campaña del presidente y sus acciones se está ampliando. Señaló que se ha negado a ceder en su promesa de evitar contraer nueva deuda, “incluso en medio de las crisis de salud y económicas provocadas por la pandemia”.

Indica que el programa de bienestar llegan a alrededor de 14 millones de personas, poco menos de 1 de cada 10 ciudadanos.

Aunque destaca logros como el aumentó el salario mínimo y la presión a algunas corporaciones para que pagaran los impuestos adeudados al estado, además de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, y en general se mantiene en buenos términos con las corporaciones más grandes del país y las familias más ricas.

“Pero la firma de la presidencia de AMLO hasta ahora ha sido la austeridad en todos los ámbitos, con una excepción: el ejército”, apunta.

En el artículo destacan que en un día cualquiera en México, se estima que hay 150 mil fuerzas armadas desplegadas y que los soldados detuvieron a más personas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 que en cualquier año desde el inicio de la guerra contra las drogas.

Señaló el caso del general Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y liberado en México, a pesar de que la administración de AMLO había señalado que cualquier persona involucrada en actividades delictivas en el ejército sería investigada y sancionada.

Destacó la falta de resultados en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los marines desaparecidos en 2018 en Nuevo Laredo. En cambio, dicen, las desapariciones y homicidios no se han detenido. Además apuntó que en todo el país, los grupos de mujeres han continuado organizándose contra la violencia de género.

“A pesar de la violencia y la furia por la pandemia en todo el país, el Gobierno de AMLO se ha centrado en proyectos de infraestructura diseñados para acelerar el flujo de mercancías y facilitar el turismo, y ha presionado para fortalecer la capacidad de refinería de la petrolera estatal Pemex”.

Tocan el tema de la compra de la refinería en Texas, con la que aseguran sirve como ejemplo de cómo su política a veces parece estar informada por el deseo de volver al pasado. “Intentar volver a la prosperidad del pasado impulsada por el petróleo significa hacer la vista gorda ante la urgente necesidad de reducir la extracción y las emisiones de combustibles fósiles”.

El aeropuerto cancelado y el nuevo construido en Santa Lucia, el Tren Maya, son otros temas que toca. Así como la falta de control migratorio en las fronteras

Y puntualizó que las elecciones de mitad de período, programadas para el 6 de junio, servirán como barómetro del sentimiento público hacia el Gobierno de AMLO. (Con información de El Financiero)