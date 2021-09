AMLO ve posible lucro de farmaceuticas en vacunación de menores de edad

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que hay 250 amparos en 19 entidades del País para que menores reciban su vacuna contra Covid-19, acción que considera puede ser “concertada” o de “nado sincronizado” con intereses detrás de lucro por parte de las farmacéuticas.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre los amparos que se ganaron en Baja California para que dos menores de edad fueran vacunados y sobre otras demandas que se han interpuesto en Sonora, Ciudad de México e incluso una menor con diabetes en Veracruz, quien ganó el amparo y acusó le fue negada la vacuna.

Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas, nuestros médicos, sostienen y ya lo han explicado muchas veces de que no es necesario y es la misma postura de las organizaciones mundiales”, dijo.

OMS respalda postura sobre vacunación

López Obrador afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene la misma postura.

“Sin embargo se están dando estos amparos y me llaman la atención porque ayer estaba viendo esto, como aquí estamos siempre pendientes de todo, hay estados en donde se están presentando más amparos; ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven como lo hacen en el caso de los mensajes, nado sincronizado, se echan a andar campañas”, dijo.

Estados con más amparos para vacunar menores

El mandatario informó que los amparos se concentran en cuatro estados: 25 en Veracruz; 27 en Oaxaca; 42 en el Estado de México; y 43 en la Ciudad de México, por lo que solicitó una investigación de “cómo se están haciendo estas promociones”.

Porque también es un asunto de intereses, imagínense el negocio para las farmacéuticas, es legítimo, pues que todos quieran vender y vacunar a los recién nacidos, hay que vacunarlos. Entonces no se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro. Esto no significa que no nos importen los niños y las niñas y proteger la vida”, dijo.

El resto de las entidades en donde se han interpuesto amparos para vacunar a menores de edad son Baja California con 11; Chiapas, uno; Chihuahua, 5; Coahuila, 9; Guanajuato, uno; Guerrero, 2; Jalisco, 2; Michoacán, 4; Morelos, uno; Puebla, 8; Querétaro, 9; San Luis Potosí, 2; Sinaloa, 2; Sonora, uno; y Tamaulipas, uno.

Menores serán vacunados si así se recomienda: AMLO

El Presidente precisó que si al final se recomienda la vacuna para los menores de edad, se inmunizarán en México.

Adelantó además que el próximo martes informará cuántos niños se han contagiado con el regreso a clases “para salir al paso a la manipulación”.