AMLO y directivos tenían conocimiento de contratos con Litoral: Pemex

En un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que rescindirá los contratos que se tengan con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, de la que Felipa Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, es accionista.

Luego de la investigación publicada por Carlos Loret de Mola, en la que afirma que la compañía ha ganado cerca de 365 millones de pesos en contratos por adjudicación directa con la petrolera mexicana, se anunció una “investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó” la pariente de López Obrador, que “debió reportarse como dato sensible”.

Sin embargo, en el mismo documento se aclara que sí se le “advirtió verbalmente a la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no seguir interviniendo en las licitaciones de Pemex”, pero para ese momento, Litoral Laboratorios Industriales, ya estaba participando en otras dos licitaciones.

En el documento detallan que la empresa participó en cuatro licitaciones públicas internacionales, resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras empresas.

En la adjudicación número 56230, se benefició en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy (tres empresas). Mientras que de la licitación número 74607 participó en conjunto con las empresas Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación-Análisis, y Gamatek.

Además, en el comunicado de la productora del Estado, señala que pese a que en diciembre de 2019 le notificaron a Felipa Obrador que no se le adjudicaría ningún contrato, esta no avisó que para ese entonces Litoral Laboratorios Industriales ya se encontraba participando en dos licitaciones en donde fue beneficiada.

La empresa participó en cuatro licitaciones públicas internacionales, resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras empresas (Foto: REUTERS / Daniel Becerril)

Según la investigación de Loret de Mola, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa de Felipa Obrador se benefició de por lo menos 25 contratos, aunque a diferencia de los adjudicados bajo el mandato de su primo hermano, estos fueron con una frecuencia y montos menores. Algunos de esos son los siguientes que reveló Pemex:

- Contrato 428813911, suscrito con Pemex Exploración y Producción, con vigencia del 9 al 31 de diciembre de 2013 por un monto de 7 millones 500 mil pesos.

- Contrato 428814832, suscrito con Pemex Exploración y Producción, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, por un monto de 35 millones de pesos.

- Contrato 4800027919, suscrito con Pemex Corporativo, con vigencia del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2014, con un monto de 75 mil 780 pesos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa de Felipa Obrador se benefició de por lo menos 25 contratos (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Según Pemex, es posible que de 2014 a la fecha Litoral Laboratorios Industriales haya prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a otras empresas contratistas, situación que ya se encuentra investigando.

No obstante, en la administración del tabasqueño, dicha firma participó en cuatro concursos y solo en uno de ellos se le advirtió a Felipa Obrador que no se le iba a adjudicar ningún contrato, pese a ello, los otros tres sí le fueron otorgados.

De tal modo, Pemex admitió que hubo omisión en los procedimientos:

“Cabe manifestar que hubo una omisión en los otros tres procedimientos, bien fuera como representante, accionista de la empresa o en el escrito ‘Manifestación de Vínculos de los Particulares’, se encuentra plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán, mismo que debió reportarse como ‘dato sensible’ al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso”.

Pemex admitió que hubo omisión en los procedimientos (Foto: ARchivo/Reuters)

De tal modo, la productora del Estado reafirmó su compromiso para combatir la corrupción y el nepotismo, afirmando que desde este 4 de diciembre se instruyó que se procesa a la recisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participe directamente o en conjunto con otras empresas.

Felipa Obrador, además de ser la apoderada legal y dueña de Litoral Laboratorios Industriales es administradora de una cooperativa que administrad dos hoteles localizados cerca de la zona arqueológica Maya de Palenque, Chiapas. Según los datos obtenidos por el medio de Loret de Mola, ambos suman una superficie de 38 hectáreas.

Es hija de Esteban Ramón Obrador González, hermano de Manuelita Obrador González, madre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Felipa Obrador, además de ser cabeza en los negocios antes mencionados, fue candidata a la presidencia municipal de Carmen Campeche en 2012 por la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

