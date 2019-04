Amparan a empresa por 'veto' de AMLO

Ciudad de México.- Un juez federal suspendió el "veto" impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la empresa Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), con el que pretende impedirle participar en la licitación consolidada para la compra de medicamentos que alista el Gobierno.

Francisco Migoni Goslinga, juez décimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió a Grufesa la suspensión provisional contra el oficio del pasado 20 de marzo, por el cual el Presidente ordenó impedir la participación de las tres empresas dominantes del sector en licitaciones o adjudicaciones directas.

La suspensión permite a la farmacéutica seguir compitiendo por contratos de Gobierno, siempre y cuando no exista en su contra una inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"Con los documentos que anexó a su demanda, la empresa acredita que no ha sido sancionada, ni por la SFP, ni por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)", informaron fuentes judiciales.

Para inhabilitar a cualquier empresa, es necesario un procedimiento administrativo previo de la SFP, en el que se acredite que incurrió en alguna de las causales previstas en la Ley de Adquisiciones del Sector Público, como incumplir contratos o presentar información falsa en una licitación.

El Gobierno puede impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado, que resolvería hasta después del periodo vacacional de Semana Santa.

El juez Migoni decidirá el 23 de abril si concede la suspensión definitiva, que estaría vigente durante varios meses.

En su oficio, el ejecutivo calificó de "inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución -que prohíbe los monopolios-" el hecho de que Grufesa, Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico hubieran concentrado en 2018 el 62.4 por ciento de las ventas al IMSS y al Issste, lo que sumó 34 mil 280 millones de pesos.

López Obrador instruyó a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, a impedir la participación de las tres empresas, "hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en esas operaciones corrupción y tráfico de influencias".

La autoridad en materia de prácticas monopólicas no es el Ejecutivo, sino la Cofece, órgano con autonomía constitucional.

Este organismo tiene que desahogar procedimientos complejos, que toman años, para declarar que existen prácticas monopólicas y, aún en este caso, la inhabilitación para participar en licitaciones no es una de las sanciones que puede aplicar.

Grufesa ha sido, desde hace unos 20 años, la mayor proveedora del sector salud.

La empresa tiene más de ocho mil empleados; en un desplegado publicado el martes, ofreció colaborar con el Gobierno y destacó que nunca ha sido sancionada.