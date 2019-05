Amplían No Circula por contingencia en CDMX

Ciudad de México.- Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó este martes una Contingencia Ambiental Extraordinaria por partículas PM 2.5, al registrarse muy mala calidad del aire en el Valle de México, por la tarde decretó contingencia extraordinaria, por los niveles de ozono.

"Se activa Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria en el Valle de México, debido a que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas y se registró un valor de 142 puntos del Índice de Calidad del Aire por ozono".

Con esta medida, mañana deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación 2 y vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y autos con engomado de color rojo, terminación de placa de circulación 3 y 4.

Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan, y todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación "00", "0" o Exento; así como los que porten pase turístico, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Unidades destinadas al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas.

Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Pasadas las 15:00 horas, se registra en el Valle de México muy mala calidad del aire, con hasta 159 puntos PM 2.5 en la estación Nezahualcóyotl.

En los últimos cuatro días, la calidad del aire se ha visto afectada por incendios en la región centro y sur del país, un sistema de alta presión que evita la dispersión de contaminantes, altas temperaturas, además de una prolongada sequía.

"A pesar de que los Programas para Contingencias Ambientales Atmosféricas de la ZMVM publicados en 2016 no contemplan a las PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha emitido diversos comunicados para la protección de la salud y activó el programa de vigilancia epidemiológica, desde el 11 de mayo", refiere la Came en un comunicado.