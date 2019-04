Analiza FGR beneficio a ligado a estafa

Ciudad de México.- Un presunto implicado en la estafa en la Sedatu se acercó a la Fiscalía General de la República (FGR) para explorar la posibilidad de colaborar con las investigaciones en curso.

A cambio, pide no ser llevado a los tribunales por los presuntos desvíos millonarios en las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, la Fiscalía se encuentra analizando si el indiciado reúne o no los requisitos para concederle un criterio de oportunidad, una figura que contempla el nuevo sistema penal acusatorio para negociar y otorgar la inmunidad legal a quien proporcione información valiosa contra los implicados en un delito, dentro de una carpeta de investigación.

Eventualmente, también analizará la calidad de la información y el testimonio que ofrece el interesado, antes de resolver la procedencia de este beneficio, el cual de momento no ha sido concedido a ninguno de los ex servidores públicos, ex rectores o empresarios relacionados con este caso.

Por el desfalco en la Sedesol y la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, a través de una supuesta triangulación de recursos federales a empresas de papel por medio de instituciones educativas, hasta el momento se ha implicado penalmente a 11 ex servidores públicos de estas dependencias, así como a funcionarios de universidades.

Del total, sólo cuatro están vinculados a proceso, dos libraron la vinculación por falta de elementos, dos están citados para ser imputados, de otros dos apenas serán requeridas las citaciones y a uno le fue aplazada su audiencia tras obtener una suspensión de amparo.

Los procesados son Enrique González Tiburcio, ex subsecretario, y Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, ambos de la Sedatu; Juan de Dios Nochebuena, ex rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, y Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Los que libraron el proceso son Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuestación de la Sedatu, y Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.

Quienes están citados para audiencia de imputación son Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y José Francisco Monroy Gaytán, ex rector de la Universidad Intercultural del Estado de México.

Además, la FGR informó en una audiencia que también serán imputadas Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y Nory Carolina Pérez Tome, jefa de Departamento de Bancos, ambas de la Sedatu.

La que ya fue citada y su audiencia aplazada, tras obtener una suspensión, es Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol.