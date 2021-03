Analizamos incrementar participación en litio: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno analiza la posibilidad de incrementar su participación en la explotación de litio, aunque, insistió, en que se otorgaron muchas concesiones durante el periodo neoliberal.

"Nosotros estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en la explotación de litio, vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural.

"En el caso de las concesiones, se dieron tantas en el periodo neoliberal, cuesta trabajo lo que es regular estás mismas concesiones, porque en sentido estricto se entregaron estás concesiones en demasía", señaló en conferencia.

"No para producir, oro, plata, cobre ni litio, sino para especular en el mercado financiero, el tener una concesión significa poder llevar a cabo operaciones en el mercado financiero, por eso llegaron a concesionar el 60 por ciento del territorio nacional".

Cuestionado sobre si habría una nacionalización del litio, el Mandatario federal respondió que se garantizará que no se destruya el territorio nacional y que se protejan los recursos naturales.

"Nosotros vamos a seguir garantizando que no se destruya el territorio, que se protejan los recursos naturales y que se cuide la vida, no se van a entregar nuevas concesiones, y decir que en el tiempo que llevamos se han cancelado concesiones, no por decisión de la autoridad, sino porque quienes tenían estas concesiones antes no pagaban impuestos", agregó.