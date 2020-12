Analizará México frenar vuelos de Reino Unido ante cepa de Covid

Chihuahua.- El Gobierno de México pidió no actuar políticamente de cara a la detección de una nueva cepa del Covid-19 en Reino Unido y que obligó a varios países del viejo continente el fin de semana a cerrar sus fronteras aéreas al ser posiblemente más contagiosa que la primera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que serán los expertos en salud y no los políticos los que determinen si es necesario o no rechazar la llegada de vuelos a nuestro país procedentes de Europa ante el descubrimiento de la variante del SARS-CoV-2.

López Obrador señaló que el hallazgo será motivo de análisis en la reunión de evaluación semanal que se tiene de la pandemia y que este martes se informará sobre las acciones a tomar en México.

"Se empezaron a tomar medidas en algunos países, los médicos nuestros hablan de que hay que esperar a que se haga el análisis, no actuar políticamente, sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos, porque si depende de los políticos, entonces es: a ver, hay esta variante de Covid en Inglaterra, ya salió en los medios, estos países están cerrando sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos del Reino Unido.

“No vamos a hacer lo mismo, para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas, para no producir alarma y que no tenga sentido, no se debe de actuar en estos casos políticamente. Si lo amerita, se tomarán decisiones, pero corresponde a la Secretaría de Salud”, dijo.