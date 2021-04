Andrea fue a una fiesta con su novio; apareció muerta en hotel

Estado de México.- Andrea a sus 20 años de edad era víctima de violencia de género por parte de su novio, quien le gritaba y golpeaba, pero ella no vio las señales y hoy está muerta.

"Sí me comentó que le decía palabras que la lastimaban mucho, y pues que le llegaba a jalonear y la última vez si le pegó, yo le decía vamos a levantar un acta y ella decía no, ella creía que lo iba a cambiar, porque de repente este muchacho cambiaba y ella creía que lo iba a cambiar y al final se vio que no, que nunca pudo hacerlo, nunca lo logró", recordó su madre Angela Salgado.

Andy, cómo le decían de cariño tenía la esperanza de cambiar a su novio con quien salió el 27 de marzo a una fiesta, pero ya jamás volvió.

Había indicado que se quedarían con Bryan por lo que la esperaban hasta el domingo, pero ese día solo recibieron una llamada.

"Su novio me había mandado un mensaje diciéndome: hola señora se encuentra Andrea, sólo eso y tiempo después, yo no le contesté porque estaba durmiendo, pero rato después ya en la tarde me marcó y colgó y después yo le marque y me dijo a no, fue por equivocación”, recordó.

Al ver que pasaban las horas y no saber nada de Andrea, empezaron a buscarla y pudieron corroborar que salió con su novio, pero al cuestionarle a Bryan N., aseguró que la dejó sola en las calles del municipio.

"Cuando yo llegue ahí salió la mamá y salió él y le pregunté oye dónde dejaste a mi hija y él me dijo, este yo la dejé entre la Texcoco y la Neza, le digo cómo porqué la dejaste ahí, si estabas cerca de la casa porque no la llevaste a la casa, me dijo no porque íbamos a ir al hotel, pero que se habían enojado los dos y que mi hija dijo ya me voy y que se vino caminando sola hasta la casa".

Ante ello, decidieron levantar una alerta por la desaparición de Andrea, a donde incluso Bryan las acompañó, sin embargo, el cuerpo de Andrea había sido encontrado en calidad de desconocida en un hotel de la avenida López Mateos con signos de asfixia y golpes y en los videos se les ve entrar juntos.

Yuritzi Hernández, directora de Atención a Víctimas de Célula de Búsqueda de Nezahualcóyotl explicó que el cuerpo fue encontrado en el hotel el domingo por una empleada y por las investigaciones y videos se determinó que pudiera haber alguna relación de Bryan en los hechos.

"Durante el contexto de la investigación, se investiga de acuerdo a las declaraciones de la familia, las declaraciones de los amigos y las declaraciones del mismo individuo y se hace un análisis del contexto y esta persona y nos damos cuenta que es el posible feminicida es el que era su novio".

La familia de Andrea tienen miedo de que el supuesto feminicida pueda salir en libertad, pues la familia de Brayan asegura tener conocidos dentro de la fiscalía, por lo que sólo piden se haga justicia.

"Yo pediría solamente que me hagan justicia, porque yo no estoy inventando, yo no digo inventos ni nada, ahí están las pruebas ahí está la evidencia que más quieren, yo digo porque se tardan tanto no entiendo de que se trata esto, si así es el procedimiento ahí están las pruebas que más quieren ".