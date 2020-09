Angustia pega a familiares de presos por cierre de Puente Grande

Jalisco

Margarita Miranda, desde hace 9 años visita a su hijo en el Penal Federal Puente Grande, Jalisco. Hoy sólo hay incertidumbre en ella, al igual que en otros familiares de reos que no saben a dónde serán trasladados, tras el anuncio su cierre.

"No sabemos a dónde, a eso venimos ahorita para ver qué, de hecho queremos ir con el director a ver qué nos dice, porque mi hijo ya tiene todo pagado, ya está por salir", comentó Margarita Miranda, familiar de interno.

La angustia priva en los familiares, ya que algunos de ellos no tienen recursos para ir a visitarlos.

"Deprimente, pues porque no lo esperábamos fue de un día a otro, fue algo muy repentino, pero pues aquí la cosa es que uno respeta las decisiones del gobierno, pero ellos no ven que también se perjudica tanto a trabajadores, como a nosotros los familiares, tanto económicamente como emocionalmente, porque la verdad no sabemos a donde vayan a ir", comentó otro familiar.

La mayoría de ellos se enteraron a través de los medios de comunicación de la decisión del gobierno federal, pese a que algunos tuvieron visita el domingo y nadie les informó nada ni sus propios familiares, consideran que no hay justificación para cerrar el penal y trasladar a los internos a otros penales.

“Se rumora que porque los internos controlaban ahí, pero pues nosotros no sabemos, otra qué lo quieren para los soldados, yo digo que quien sabe para que querrán eso", agregó otro familiar.

Afuera del penal, los familiares esperan el traslado y aunque sea de lejos despedirse de ellos, la mayoría no durmieron, otros pasaron la noche afuera del penal en espera de noticias.

"Yo me voy a esperar a que salga el último camión y ya que salga el último entonces si ya agarro y ya me voy tranquila y espero llamada de mi hijo y que me diga dónde está y para empezar a mover mis papeles e ir a verlo, porque yo no voy a abandonar a mi hijo y menos ya al final y pues espero que escuchen", añadió.

Este martes era día de visita para módulo 8, pero no se les permitió la visita.

"No hay nadie que justifique porque están canceladas las visitas, pedimos hablar con el comandante de seguridad que creo que merecemos respeto por ser seres humanos y el jamás nos dio la cara, o sea nunca nos dijo porque no nos permitieron verlo, nosotros no le estábamos pidiendo mucho, le pedíamos una hora por locutorios nada mas para poder despedirnos de nuestros familiares y que ellos sepan que aquí estamos porque de hecho no hemos dormido estamos desde ayer aquí"

Alguno familiares de internos evalúan la posibilidad irse a vivir a donde trasladen a sus familiares.

