Ante alianza legislativa opositora, nada que temer: AMLO

Ciudad de México.- Cuestionado sobre el anuncio de un bloque legislativo conformado por PRI, PAN y PRD, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay nada que temer y descartó que en México funcionen ya las "guerras sucias".

"Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer. Las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, eso quedó atrás", afirmó en conferencia.

El Mandatario federal señaló que las "campañas negras" ya no se impondrán en la elección, aunque lamentó que se pueda gastar dinero público para pagar a las empresas que las elaboran.

"Las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse, ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad", indicó López Obrador.

"Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funcionan. Ni debería yo estar dando consejos o asesorando, pero en una de esas, es hasta dinero público".

En tanto, el titular del Ejecutivo llamó a los ciudadanos a denunciar la entrega de despensas y el uso del presupuesto público para favorecer a algún partido, pues se debe cuidar la democracia.

"Aprovecho para recordarles que no se deben estar entregando migajas para obtener votos, que eso es antidemocrático, además es un delito, decirle a toda la gente que ayude, que denuncie.

"Si hay camiones o trailers con despensas, que denuncie si se está utilizando presupuesto público para favorecer a partidos, que todos cuidemos para que haya democracia en México, auténtica democracia", comentó.