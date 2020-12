Ante aumento de contagios pide AMLO guardarse en diciembre

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— Ante el repunte de casos de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad en este mes para evitar mayores contagios.

"Actuemos con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia del Covid-19 sigue dañando, causando estragos. Y, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos", comentó López Obrador mientras leía una carta dirigida a la población.

"Ahora, hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos".

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal recomendó a la gente evitar reuniones y no salir a la calle.

"Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. Este mes de diciembre siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui Jefe de Gobierno de esta Ciudad y, en este mes de diciembre, hay problemas de vialidad, crece el número de vehículos en las calles, ahora no podemos actuar así.

"Por lo general, hay mucho tráfico a partir del 12 al 24, porque la costumbre es que se celebra la Navidad en la Ciudad en familia. Ya el 25 muchos salen y ya hay menos tráfico del 25 hasta la víspera del Día de Reyes. Ese es el comportamiento histórico de la Ciudad. Ahora no podemos hacer lo mismo, de modo que si salimos a la calle, guardemos siempre la sana distancia si hay necesidad de salir", señaló.

Asimismo, López Obrador urgió no realizar reuniones familiares e -inclusive- pidió dejar los regalos de Navidad para después.

"Comuniquémosnos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares, con nuestros amigos, que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros días queridos.

"No hagamos fiestas, ni reuniones con familiares o amigos, todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas. Les decía yo de la familia, si nos reunimos en la casa de nuestros padres y van todos los hijos y todos los nietos y además amigos, pues ya con eso, nos reunimos 20, 30,40, entonces procurar en estos días, porque ya pasará esta pandemia, esta pesadilla.

"Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, cariño, amor, no lo compres", agregó.