Ante barbarie en estadio, pide AMLO 'moralizar' al País

CDMX.- Ante la batalla campal en el partido Querétaro contra Atlas en el Estadio Corregidora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y pidió continuar con la "moralización" de México.

"Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al País y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Pero es muy importante que tengamos eso claro: la paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social. "Hay que atender los jóvenes, hay que desterrar la corrupción, fortalecer a la familia, evitar la desintegración, ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado. Pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices", comentó López Obrador.

El sábado pasado ocurrió una sucesión de batallas campales en gradas, cancha y exteriores del Estadio Corregidora de Querétaro, que dejó un saldo de 26 hospitalizados, donde tres de ellos se encuentran en estado grave de salud.

Aficionados que participaron en la reyerta dijeron que la barra La Resistencia que apoya al equipo Gallos Blancos de Querétaro preparó la escalada contra integrantes de la Barra 51 del Atlas del Guadalajara, equipos que jugaron un partido de la Jornada 9 de la Liga MX.

Atlas ganaba 1 a 0 cuando el partido fue suspendido porque las peleas de aficionados se trasladaron a la cancha.

No hubo ninguna intervención de fuerzas de seguridad durante los pleitos. Los rijosos utilizaron palos, botellas, tubos y hasta sillas como armas; destrozaron, incluso, el alambrado que los dividía en las gradas para perseguirse.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal achacó todos estos actos de violencia de Querétaro a los Gobiernos neoliberales del pasado.

"Esto son resabios de los Gobiernos neoliberales anteriores, sobre todo el periodo en que se apostó a la corrupción, a la impunidad y al abandono del pueblo.

"Esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación, que comenzó hace tres años, está empezando a dar frutos, pero va a llevar tiempo", mencionó.

López Obrador dijo además que el Gobierno federal no responsabiliza al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, por lo sucedido y pidió no apostar a la violencia.

"En el caso lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al Gobernador. Él está haciendo su trabajo, está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura, nomás que se repite mucho el 17... en San José de Gracias, 17 fusilados, según las redes, y en el caso de Querétaro, 17.

"Entonces, ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología de la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios. ¿Apostar a la violencia? No", finalizó.