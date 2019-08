Antes Cendi... ahora cuartel de la GN

Ciudad de México.- Los 643 metros cuadrados del Centro de Desarrollo Infantil Eduardo Molina son desde ayer cuartel de la Guardia Nacional en Venustiano Carranza, donde 140 efectivos patrullan 10 colonias de la demarcación.

"La presencia de la Guardia Nacional (...) vamos a enfocarnos mucho al delito de extorsión a comerciantes establecidos, a ambulantes y eso lo haremos con mucha inteligencia", subrayó Julio César Moreno, Alcalde de Venustiano Carranza.

"Hay mucha impunidad por el hecho de que no aparece en las cifras, pero no es porque no haya extorsión, es porque la gente no lo denuncia por miedo", añadió.

En la zona, de acuerdo con reportes de la Procuraduría, las extorsiones las comete principalmente La Unión Tepito.

El cuartel, acondicionado dentro del Deportivo Eduardo Molina, tiene capacidad para más de 120 personas. Cuenta con camas, regaderas, comedores y sanitarios.

La inversión que se requirió para acondicionar el espacio fue de alrededor de 500 mil pesos.

La comida y mantenimiento del espacio estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).