Antes de vacunarse contra Covid, López Obrador se hará estudios

Excelsior

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de vacunarse contra Covid-19, que le correspondería esta semana, se realizará estudios para conocer si posee suficientes anticuerpos para protegerse naturalmente de la enfermedad.

“Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden me recomendaron que esperara para la vacuna porque tenía anticuerpos suficientes, pero ya paso el tiempo”, dijo.

Por primera vez, reconoció las secuelas que deja el virus en las personas que como él lo padecieron y en mayor medida, a quienes arrastran enfermedades crónico-degenerativas.

“El que sale de la pandemia, que puede vivir para contarlo sí tiene que padecer secuelas, nos afecta nuestro organismo. Entonces que no nos infectamos, no solo está en riesgo la vida, sino que nos afecta al organismo y nos lo va a cobrar con el paso del tiempo, acuérdense que esta pandemia hace más daño a quienes padecemos enfermedades crónicas”, comentó.

El mandatario hizo un nuevo llamado para que las personas durante estas vacaciones de Semana Santa y Pascua mantengan las medidas de cuidado para evitar una tercera ola de contagios y muerte por Covid-19.

En este sentido, informó que se mantiene el programa de vacunación para lograr proteger a más tardar a finales de abril a todos los adultos mayores con al menos una dosis. En el caso de la Ciudad de México la próxima semana ya estarían todos vacunados.

Aprovechó para anunciar la vacunación a los maestros y maestras de educación pública y privada del país para volver a los planteles antes del mes de julio próximo.

“Urge regresar a clases presenciales y va a incluir a escuelas públicas y privadas para que podamos antes de que finalice el ciclo escolar tener clases presenciales, desde luego si no tenemos imprevistos, si no tenemos una situación de nuevo de incrementos de contagio, pero ‘toco madera’ que eso no va a suceder y lo digo para que nos vayamos preparando”, expresó.

Adelantó un reconocimiento que hará su gobierno a los padres de familia que durante más de un año han apoyado a sus hijas e hijos a sacar adelante sus clases a distancia.

Así como tenemos nuestros héroes, nuestras heroínas que son los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud que arriesgaron sus vidas para salvar vidas, así tenemos que hacer un reconocimiento a padres de familia y de manera especial a las mamás que durante mucho tiempo han estado ayudando a sus hijos”, resaltó.

El presidente López Obrador reveló que en caso de vacunarse lo podrá hacer en la Alcaldía Cuauhtémoc ya que actualizó su domicilio en su credencial del INE que tenía en Tlalpan.