Anticipa Marcelo Ebrard su salida de Morena

CDMX.- En un capítulo más de su película de suspenso, Marcelo Ebrard dijo ayer que si Morena no le responde a su impugnación del proceso mediante el cual fue electa Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, dejará al partido, el sexto en su historia política.

Tras reunirse con simpatizantes, el ex Canciller dio un mensaje en el que pidió no normalizar la intervención de los Gobernadores, alcaldes y dirigentes de ese partido, en favor de Sheinbaum.

"Si las incidencias que se dieron en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena", dijo.

Ebrard inició su vida política en el PRI, luego fundó el Partido de Centro Democrático, fue diputado por el Partido Verde, después entró al PRD, luego fue diputado de Movimiento Ciudadano y hace unos años se inscribió en Morena.

"Hemos sido muy responsables en el proceso, no se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que hemos observado. Presentamos esta impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena, el curso de acción que nosotros vamos a seguir", advirtió.

"Si, desde su propio punto de vista, todo lo que hemos presentado, las inconformidades que están testimoniadas, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando, porque no avalo esas conductas ni esas prácticas. Llevó muchos años combatiéndolas".

Acompañado de sus operadores, Ebrard aseguró que no le interesa una senaduría, pues dijo que siempre ha luchado en contra de las injusticias e ilegalidades.

"Tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría, mi objetivo es que esto se resuelva", indicó.

En su mensaje, insistió en que la campaña de Sheinbaum tuvo el apoyo de las estructuras gubernamentales lo que siempre han rechazado en Morena.

"Los Gobernadores participaron, los Alcaldes participaron, las dependencias federales participaron, y si esto se permite en este partido, se va a perder la causa por la que estamos", dijo.

Cariño a AMLO

Ebrard agregó que respeta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que no puede estar en un partido que lleva en las venas la ilegalidad.

"Le tengo un inmenso cariño al Presidente López Obrador, jamás le haría daño por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir, porque Morena costó mucho organizarlo y hacerlo", dijo.

Después de sostener un encuentro con diputados y senadores de Morena, PVEM y PT, y otra reunión con más de 700 operadores en los 300 distritos electorales del País, aseguró que del 18 de septiembre al 2 de octubre próximos recorrerá el País para exponer su lucha, organizar y formalizar su Movimiento Político Nacional.

"Haré un recorrido por todo el País para reencontrarnos con quienes nos apoyaron y concluir a mediados de octubre", añadió.