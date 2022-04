Anticipa PRI su voto en contra de la reforma eléctrica

CDMX.- Acompañado por diputados federales y senadores de la República, así como los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció el rechazo absoluto del Revolucionario Institucional a la reforma constitucional eléctrica del gobierno federal, porque “es un peligro para México”.

Moreno Cárdenas resaltó que “durante meses, el grupo en el poder ha esparcido que los legisladores federales del PRI somos susceptibles de ser amenazados, de ser comprados o de traicionar nuestras convicciones. Rechazamos tajantemente semejantes afirmaciones”.

También negó que el PRI haya planteado un “trueque” entre la reforma eléctrica y la gubernatura del estado de Hidalgo, pues “tenemos la confianza ciudadana depositada en el pasado proceso electoral; el PRI actúa de manera inteligente”.

El líder nacional del PRI anunció que “los legisladores del PRI en conjunto razonado y después de un gran análisis hemos decidido votar en contra de la iniciativa de reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo Federal. Nosotros no somos iguales ni queremos serlo.

"Para nosotros los priistas la mejor política exterior es la política interior, porque es una sola y se cimenta en el principio irrenunciable de legalidad de nuestras decisiones legislativas. Los acuerdos y la ley están para cumplirse y eso para nosotros, a diferencia de otros es la única, absoluta e inquebrantable fuente de legitimidad.

Por eso precisamente nuestro voto es en contra. No la habremos de aprobar, aunque al gobierno de Morena no le guste. Para los priistas el Legisltivo es un poder y no un empleado del poder”, afirmó Moreno Cárdenas desde el mítico auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del partido.

Detalló que “si ya tenemos apagones en la mitad del país y ahora el costo de los combustibles se ha elevado, con este gobierno y sus planes seguirán los apagones y se pondrá en riesgo el empleo de decenas de miles de personas en todas las comunidades y en todos los rincones del país.

"Como la voz y el voto del pueblo de México en el Congreso de la Unión, nuestro deber es fiscalizar al poder, exigirle rendición de cuentas, vigilar su proceder y en su caso denunciar la ilegalidad de iniciativa eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal.

"Normas, principios y fundamentos constitucionales del derecho internacional público y privado, fuera de sus atribuciones y, por mucho, al margen de la ley que deberían orientar la política energética del Estado mexicano, no le merecen el menor respeto al gobierno de Morena, por eso su propuesta está fuera de sus atribuciones y al margen de la ley, porque en su contenido se opone e infringe la Constitución, la legislación general, los tratados internacionales que al respecto hemos suscrito, trasgrediendo así la ley suprema de toda la Unión”, dijo el priista.

Advirtió que “hoy por hoy la propuesta de Morena es un peligro para México en el presente, un desastre que avizora una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro, al trasgredir, al poner en riesgo el marco legal de protección, seguridad y certidumbre para los flujos de inversión, operaciones y de proyectos de cooperación nacionales y extranjeros en el sector energético”.

Detalló que la propuesta oficialista violenta los acuerdos internacionales firmados por México como la OMC, APEC. ALADI, OCDE y acuerdos comerciales como el T-MEC