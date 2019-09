Anula SCJN reducción de Magistrados en NL

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló hoy una reforma de mayo de 2016 que redujo de 16 a 14 el número de Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.

Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte consideró que el Congreso estatal incurrió en vicios de procedimiento legislativo, al sacar el dictamen respectivo en "fast track" y sin respetar los plazos previstos en su propio reglamento.

La mayoría desechó un proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, que avalaba el proceso de reforma, y que solo fue apoyado por el Presidente Arturo Zaldívar.

"Nunca se justificó el carácter de urgente" de la reforma, afirmaron varios Ministros, al destacar que el dictamen de la Comisión de Justicia no fue repartido 24 horas antes de la sesión del Pleno del Congreso en el que fue aprobado.

"La urgencia tenia que haber sido bien justificada", dijo el Ministro Javier Láynez.

"Por qué se adelantó en comisiones cuatro horas la sesión, por qué no se respetó el plazo de 24 horas, en un procedimiento que aparentemente no tiene una urgencia específica o justificada".

Aguilar explicó que el artículo 49 del Reglamento del Congreso, que se usó para justificar una dispensa de trámite, no era el aplicable a la situación que se presentó durante la sesión de Pleno, que aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León por 33 votos contra 5.

El propio Poder Judicial estatal fue el que impugnó la reforma ante la Corte.

Zaldívar admitió que hubo "irregularidades" en el proceso legislativo, pero sostuvo que en precedentes similares, la Corte había considerado que este tipo de vicios no llevan a la invalidez total de una norma.

"No se puso en riesgo el debate democrático, no se afectó a las minorías", afirmó Zaldívar.

La sentencia de la Corte, una vez notificada, dejará vigente la redacción anterior del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León, que preveía 16 magistrados, aunque está por verse si los otros Poderes estatales ocuparán esas dos plazas, o por el contrario, tramitarán de nuevo la reforma para volver a dejarla en 14.

El Tribunal de Justicia neoleonés tenía 13 Magistrados hasta septiembre de 2006, cuando subió a 14, para llegar a 16 en septiembre de 2007.