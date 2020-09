Anuncia AMLO ahorro de 20 mmdp para comprar vacuna

Puebla, México (19 septiembre 2020).- Al afirmar que la baja de la pandemia en México no es una fantasía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno federal cuenta con un presupuesto de 20 mil millones de pesos para adquirir la vacuna contra el Covid-19.

"Hemos ahorrado porque no hay corrupción y porque no hay lujos en el Gobierno y por eso tenemos hasta reservas y podemos decir que contamos, de entrada, tenemos disponibles 20 mil millones de pesos para la vacuna, y si se requiere más tendremos el dinero necesario para que se aplique a todos los habitantes del País", aseguró el tabasqueño al supervisar el Programa Nacional de Reconstrucción a Tres Años de los Sismos en Puebla.

"Estamos enfrentando además dos crisis, la crisis sanitaria por el Covid-19 y la crisis económica, que se originó por esa pandemia, y vamos saliendo también, no es fantasía, vamos avanzando en el caso de la pandemia ya es evidente que hay una disminución en cuanto a contagios y lo más importante: ya son menos los que pierden la vida", añadió.

Respecto a la aplicación de la vacuna, recordó que serán los expertos quienes instruyan cómo se realizará.

"Eso ya se va a decidir en su momento, lo importante es que se sepa que se va a garantizar el derecho a la salud y en este caso que la vacunación va a ser universal a todos, es decir, no se le va a negar a nadie la posibilidad de que se proteja, de que pueda prevenir la pandemia".

En el evento, en el Centro de Atención Múltiple CAM "Héctor Delgadillo Romero", el Presidente destacó la salud del Gobernador Miguel Barbosa.

"Me da mucho gusto, repito, estar aquí en Puebla, celebró que se muy bien de salud el Gobernador Miguel Barbosa, hace unos días me informaron de que estaba mal, me preocupé, ya luego tuve un reporte de que gozaba de cabal salud el Gobernador y ahora lo veo muy bien de salud, de ánimo, de semblante, pero sobre todo muy lúcido", dijo López Obrador.