Anuncia AMLO protesta diplomática contra EU

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una protesta diplomática contra Estados Unidos por incrementar recursos a organizaciones de la sociedad civil contrarias a su Gobierno, lo cual consideró como intervencionismo.

"Ahora vamos a hacer una protesta diplomática porque ayer salió la información de que el Gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas Organizaciones No Gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa. ¿Cómo le va a estar dando dinero el Gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un Gobierno legal y legítimo, de un Gobierno democrático?

"¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. Y a otra organización, supuestamente independiente, Artículo 19, todo el tiempo (está) en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos, las organizaciones de Claudio X. González y demás. Bueno, los Guacamayas... ¿de dónde salen las guacamayas?, ¿quiénes son los de las guacamayas?, ¿por qué no hacen una investigación?", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó las filtraciones realizadas por el grupo de hackers "Guacayama Leaks" y dijo que los Gobiernos del extranjero son responsables de ello.

"Está muy raro (lo de Gucamaya Leaks), pero hipotéticamente creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencias. Pero yo no puedo hacer toda la investigación, ayúdenme, ustedes son mirones profesionales y hacen periodismo de investigación, lo que no se vale es que se cuelguen de estos hackeos que llevan a cabo agencias de Gobiernos internacionales", mencionó.

Y arremete contra CIDH: 'no son confiables'

Por otra parte, el Presidente López Obrador arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dijo que sus comisionados "no son confiables".

"Voy a aprovechar para decirte algo sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos: no actúa con profesionalismo, no, para nada. Que vengan, pero actúan de manera tendenciosa, fíjense, no son confiables.

"¿Han escuchado algo ustedes? ¿Defensores de derechos humanos de organismos internacionales a favor de la libertad de Assange? Nada, absolutamente, porque se pliegan porque están al servicio de las hegemonías, de los potentados. Entonces ya basta de farsa, ya es importante hacer a un lado toda la manipulación que se creó a la par que impusieron la política neoliberal para saquear a los países y despojar a los pueblos de sus recursos naturales", expresó.