Anuncia López Obrador que hay ‘relevo generacional’

Excelsior

Ciudad de México.- Una vez que concluya su administración, a finales de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador se retirará a escribir un libro que tardaría tres años en concluir, y no volverá a participar ni a opinar de política, adelantó este jueves.

En su rueda de prensa matutina, el titular del Ejecutivo dijo que ya se prepara mentalmente para ese momento y una vez concluido su periodo en el gobierno, no volverá a intervenir en política e incluso dejaría de recibir visitas.

"Jubilarme es no volver a participar en nada. No opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso. Ya tomé la decisión que para alejarme por completo voy a escribir, tengo un libro que quiero hacer, pendiente, sobre el pensamiento conservador en México", explicó el presidente.

Dijo que vivirá de su pensión de servidor público, toda vez que gracias a su actividad como funcionario del INPI, del INCO, de la Jefatura de Gobierno y de la Presidencia de la República, tendría derecho a ella por haber cubierto sus cuotas al ISSSTE.

Vivirá en su quinta de Palenque, Chiapas, donde, dijo, la vida no es cara, y además vivirá junto con su esposa Beatriz Gutiérrez, quien tiene una plaza de investigadora.

"Porque la vida en Palenque no es muy cara, además, Beatriz ya tiene su trabajo. Entonces voy a dedicarme a eso, a escribir, con todo respeto, cariño, no voy a estar recibiendo a nadie que tenga que ver con la política, ya no voy a meterme en nada", insistió el titular del Ejecutivo.

Consideró que entre sus colaboradores hay suficientes cuadros políticos y profesionales para dar continuidad a su proyecto político.

Ironizó al señalar que el resto de los partidos políticos carecen de personajes para enfrentar a su proyecto.

"Estoy contento, porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, o sea, yo tengo 67. De 50 para arriba hay mujeres y hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo, de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no. Es un abanico", consideró.

El titular del Ejecutivo aclaró que su retiro será en la finca de Palenque, que no tiene producción agrícola.