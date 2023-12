Anuncia Sheinbaum 17 foros para Plan de Gobierno

CDMX.- La precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la realización de 17 "Diálogos por la Transformación" con integrantes de la sociedad civil para definir el Proyecto de Gobierno del próximo sexenio.

Acompañada de quienes coordinarán cada una de las mesas, dijo que se buscará a todas las voces posibles pues se trata de un ejercicio que pretende ser plural, incluyente y democrático.

La coordinación general de los diálogos la tendrá el ex Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y una de las mesas será encabezada por el ex Gobernador de Chihuahua y ex panista, Javier Corral.

Sheinbaum indicó que se trata de construir el segundo piso de la "cuarta transformación" y consolidar los valores del humanismo mexicano inaugurados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Museo Interactivo de Economía, ante rectores, académicos e integrantes de la sociedad civil, definió lo que para ella significa el humanismo mexicano.

"Se trata de que bajo el sistema de libre comercio el Estado siga teniendo un papel fundamental en la vida de la nación, que no renuncie a construir un verdadero estado de bienestar, que garantice soberanía, seguridad, paz y prosperidad.

"Se trata de promover la inversión privada sin corrupción, garantizando ganancias, pero también empleos y salarios dignos", señaló.

Los 17 temas que se abordarán en los diálogos, explicó, son los que planteó el pasado 19 de noviembre como los ejes principales de su proyecto de Gobierno, entre los que está fortalecer la economía, disminuir la pobreza, consolidar las ayudas sociales, mejorar el sistema de salud y garantizar la gobernabilidad y la seguridad del País.

De la Fuente dijo que con los diálogos se buscará incorporar visiones diversas sobre los problemas del País para definir el "Plan de Gobierno" que implementará la primera Presidenta que tendrá no sólo México, sino toda la región de América del Norte.

"Diálogos por la Transformación ese es el programa que hoy damos a conocer y quiero subrayar que un elemento fundamental en la elaboración de este proyecto que nos ha planteado la doctora Sheinbaum es el que procuremos dar espacio, efectivamente, a todas las voces, a todos los que tengan una propuesta que esgrimir, un proyecto que presentar, enriquecer la 'cuarta transformación' es nuestra tarea, es nuestro compromiso", indicó.

Entre los coordinadores de las mesas están el historiador Lorenzo Meyer; el economista Gerardo Esquivel; la senadora y ex Ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero; el ex Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; y el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.