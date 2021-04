Anuncian integración de empresa de fertilizantes

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador informó que se integrarán todas plantas de fertilizantes, como las de Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Camargo, para formar una sola empresa.

Señaló que dichas plantas representan una deuda de Pemex heredada de la pasada Administración por mil millones de dólares.

"Vamos a recuperar todas las plantas, se va a crear una empresa para la producción de fertilizante, integrada porque hay esta reserva de roca fosfórica, hay plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hay plantas en Coatzacoalcos, Veracruz, y entonces vamos a integrar todas las plantas, bueno, hay una planta en Camargo, Chihuahua, que no opera desde hace 20 años y que ahí están los trabajadores y no se les ha despedido y no es culpa de ellos, pero son costos que se van acumulando", dijo durante su conferencia mañanera.

"En general hay una deuda de Pemex heredada por todas estas plantas que se compraron en el Gobierno anterior del orden de mil millones de dólares".

El Mandatario sostuvo que se requieren 300 millones de dólares para operar las plantas, de lo cuales ya cuentan con 216 millones debido a que es lo que pagará Alonso Ancira como reparación por sobreprecio en compra de planta chatarra.

"Se hizo un estudio y se decidió que vamos a mantener las plantas, se van a limpiar para que sean eficientes, que no haya pérdidas, vamos a ir poco a poco pagando la deuda, los mil millones de dólares y para operar las plantas hasta el 2024 necesitamos 300 millones de dólares, eso les informo, es lo que necesitamos para producir fertilizantes que vamos a entregar a productores de Guerrero, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Oaxaca. Es un plan que se tiene para entregar fertilizante con estas plantas y vamos a destinar una inversión de 300 millones de dólares en los cuatro años, desde ahora hasta el 2024", explicó.

"De esos 300 millones de dólares que fue el dinero que se comprometió a devolver el señor Ancira, de una de estas plantas que se compraron con sobreprecio, entonces, de los 300 que necesitamos ya tenemos 216, nos falta, pero con el presupuesto destinado a la compra de fertilizante vamos a poder operar estas plantas".