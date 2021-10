Anuncian relanzamiento del PRD

Alejandro Mendoza / Agencia Reforma

Con la presencia del empresario Claudio X. González, el PRD anunció el relanzamiento del partido, que excluya la posibilidad de cambiar de nombre o siglas.

El presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, advirtió que la que hoy gobierna el país no es una fuerza de izquierda y mucho menos democrática, sino un populismo con tintes dictatoriales.

Lo anterior, abundó, impone la necesidad de una fuerza progresista, social, liberal, republicana, feminista, tolerante y comprometida con la diversidad sexual, el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Zambrano aseguró que estas características solo las puede reunir el PRD.

Nadie al interior del partido, reconoció, está conforme con los resultados electorales del 6 de junio pasado, en el que obtuvieron apenas el cuatro por ciento de los votos.

Ante ello, invitó a los perredistas a cambiar la narrativa y el discurso del partido y a revisar sus documentos básicos, para definir qué PRD requiere el país.

"Queremos brillar intensamente, no declinar. Queremos intensificar nuestra capacidad de incidencia en la toma de decisiones", sostuvo.

Acompañado por liderazgos de corrientes como "Los Chuchos", Vanguardia Progresista y ADN, Zambrano desestimó que el PRD pueda cambiar de nombre y de siglas, porque en su opinión, la transformación profunda derivará del análisis de lo que hoy es el partido y de cómo llegó al pasado proceso electoral.

"¿De que serviría cambiar de nombre si seguimos siendo lo mismo que hasta ahora hemos sido? Lo importante es revisarnos a fondo, repensarnos, redimensionarnos y reorganizarnos para relanzarnos, haciendo honor a nuestra historia como PRD", dijo.

Jesús Zambrano sostuvo que sin los más de 32 años de existencia del partido del sol Azteca no sería posible explicar la democracia a la que ha transitado el país.

"Vamos a caminar decididamente hacia la transformación profunda de nuestro partido; lo haremos en unidad, contando con la participación democrática de todas y todos, estoy seguro que con el esfuerzo convencido de todos y de la mano de la sociedad civil lo vamos a lograr", aseguró.

Al evento asistió el empresario Claudio X. González, considerado el artífice de la alianza Va Por México, conformada por PAN, PRI y PRD.

Al inicio del evento, se sentó en un lugar apartado de donde se encontraba Zambrano e incluso alejado del espacio en donde se encontraban "las figuras del PRD", aunque al término del evento se acercó a saludar al líder perredista, con quien intercambió un abrazo.

Estuvieron presentes también Víctor Hugo Lobo, Nora Arias, Mary Telma Guajardo, Angélica de la Peña, Jesús Ortega, Ángel Ávila, Verónica Juárez, Camerino Márquez y Luis Espinosa Cházaro.

El senador y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acudió al evento, pero se marchó antes de que éste iniciara.