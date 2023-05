Anuncian visas de trabajo para centroamericanos

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan que contempla visas temporales para que centroamericanos trabajen en obras públicas del Gobierno como el Tren Maya.

"Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos, con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México", anunció el Mandatario federal en conferencia.

"Que puedan estar legalmente en nuestro País, con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más si se trata de mano de obra calificada. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales", agregó.

Para el Tren Maya, abundó el Jefe del Ejecutivo, se mandaron a capacitar a Europa conductores y mecánicos.

El plan del Gobierno de México llega tras el fin del Título 42 y la aplicación del Título 8.

Recientemente, México anunció que continuaría aceptando a migrantes de esas nacionalidades, como parte de un acuerdo humanitario con EU, que a su vez recibirá a más de 100 mil personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Funcionarios estadounidenses exhortaron a los migrantes a usar la aplicación CBP One para programar una cita para solicitar asilo, la cual es gratuita y les permite viajar de forma más segura, sin tener que poner su vida en riesgo o en manos de traficantes de personas.

Envía Biden carta de reconocimiento, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le envió una carta en la que agradece las acciones del Gobierno mexicano para contener el flujo migratorio hacia EU.

En la misiva, señaló el tabasqueño, Biden se compromete a invertir más recursos en Centroamérica.

"Recibí una carta antier del Presidente Biden reconociendo lo que hace México y reiterando el compromiso de invertir más en Centroamérica. No me dice exactamente (cuánto), pero habla que ya realizaron una reunión entre la SRE y la asesora de la Casa Blanca para esto".

"Vamos viendo (cuántas visas de van a dar), esto surgió en las reuniones del Tren Maya, que podemos dar visas de trabajo.

-¿También a Venezuela?, se le preguntó.

- "Para todos, para que vengan a trabajar", respondió.

"Estamos buscando que se vayan trabajadores buenos a EU. La verdad, la verdad, que los trabajadores más deseados en EU son nuestros paisanos migrantes, sin herir susceptibilidades".

"Sí hay esas visas temporales (de EU), estamos viendo que haya un equilibrio porque sí se necesita la fuerza de trabajo calificada en el País. Pregunten, indaguen de esto, lo mismo está pasando en EU, no tienen suficiente fuerza de trabajo, por eso hay que afinar las políticas, no se puede rechazar a migrantes cuando no hay fuerza de trabajo".