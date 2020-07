Aparece casa... desaparece otra

Reforma

Ciudad de México.- El superdelegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, apareció ayer una propiedad, pero desapareció otra.

En las puertas del inmueble que tenía oculto, aseguró que era una herencia y lo tenía en su declaración patrimonial. Lo que no dijo es que esa declaración fue una modificación de la original y que dicha enmienda la hizo apenas hace 15 días luego de que estallara el escándalo de las propiedades de su hermana Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública.

En la ampliación de declaración patrimonial de Amílcar Sandoval dio de alta 10 años después de adquirido el inmueble de Acapulco revelado por Grupo REFORMA; pero en su nueva declaración desapareció una casa de 400 metros cuadrados que dijo haber adquirido en septiembre del 2001 y que también fue una propiedad heredada.

Grupo REFORMA publicó ayer que Amílcar Sandoval adquirió el 23 de junio de 2010, en condiciones no aclaradas, una vivienda en la Colonia Vista al Mar, en Acapulco, y no estaba en sus declaraciones patrimoniales de 2019.

Conforme la documentación en poder de Grupo REFORMA en el folio de la propiedad de 316.72 metros cuadrados no consta el nombre de ningún vendedor, sólo el del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR) de Guerrero; tampoco se especifica el costo del inmueble ni si fue adquirido al contado o con hipoteca.

El pasado 18 de junio, Carlos Loret de Mola publicó que John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval habían adquirido 5 casas en nueve años para reunir un patrimonio inmobiliario con valor aproximado de 60 millones de pesos. Ackerman replicó dicha publicación aseverando que eran producto de herencias y de su trabajo lícito.

Luego de esas revelaciones, el 29 de junio pasado, Pablo Amílcar hizo una ampliación de su declaración patrimonial, que reveló ayer en una conferencia de prensa.

"El patrimonio no 'crece', es el mismo que he declarado apegado a la ley antes de ser Delegado o Diputado y en este caso, que heredé y ha evolucionado de manera totalmente explicable. Ese inmueble es el fruto de décadas de trabajo de mi padre y mi madre. Además, hay que destacar que todos mis bienes los tengo antes de ocupar el cargo de Delegado en Guerrero e incluso antes de ser Diputado local en el Estado de Guerrero", indicó en la lectura de un comunicado y no aceptó preguntas de reporteros.