Apela Rosario Robles prisión preventiva

Ciudad de México.- La defensa de Rosario Robles decidió apelar hoy la prisión preventiva justificada que le dictó el pasado martes el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, argumentando que existe un alto riesgo de fuga de la ex funcionaria por carecer de arraigo en la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, los abogados de la ex titular de la Sedatu y la Sedesol pidieron hoy al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recusar al Juez de control Delgadillo Padierna por su parcialidad y animadversión hacia la procesada y sus defensores.

Julio Hernández Barros, uno de los abogados de Robles, confirmó vía telefónica que esta tarde enviaron el recurso de apelación contra el fallo del juzgador que mantiene a su clienta en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

"La apelación va en camino al Reclusorio Sur", dijo el litigante, quien agregó que es muy probable que el recurso sea turnado por Delgadillo al Quinto Tribunal Unitario Penal de esta ciudad, el mismo órgano que hace unos días ordenó al juez volver a pronunciarse sobre la medida cautelar.

Al mismo tiempo, Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés solicitaron al CJF la recusación de Delgadillo Padierna del caso, porque estiman que su actuación ha sido parcial, ilegal y con ánimo de animadversión en perjuicio de la ex Secretaria de estado y sus abogados.

Esta petición la hicieron con base en la conducta que el juez desplegó el pasado martes en la audiencia de reposición de medida cautelar y por reiterar la prisión preventiva justificada, incumpliendo con el ordenamiento del Magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario.

"Esta representación legal argumentó que durante el desarrollo de dicha audiencia de reposición, el comportamiento evidenciado por Delgadillo Padierna hacia la imputada (quien preserva su estatus de inocente durante todas las fases procesales), no ha sido digno de la alta investidura que porta, ni acorde con los parámetros constitucionales convencionales y legales que rigen la actuación judicial; en razón de que durante el desarrollo de esa breve audiencia -al igual que en las anteriores- ha evidenciado un comportamiento agresivo, grosero y parcial en contra de la imputada y su equipo de letrados.

"Y continúa: 'Lo anterior es contrario a los deberes de imparcialidad y objetividad que deben regir el comportamiento de toda autoridad judicial. Se estima además que éstos, sólo evidencian la animadversión y encono que ha desarrollado en contra de la parte procesal que representamos'".

Los abogados Hernández Barros y Mendieta Valdés afirmaron que, dado el comportamiento de Delgadillo Padierna, "está legalmente impedido" para "seguir conociendo del proceso de Robles, conforme a los artículos 36 y 37, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Y es que 'ha quedado jurídicamente evidenciado -además de ser ya un hecho del dominio público- su comportamiento dentro las audiencias desahogadas hasta ahora, con mayor énfasis en la audiencia de reposición a que hemos hecho referencia'. Lo que 'denota una total pérdida de la imparcialidad, objetividad y respeto con los que debía actuar como órgano rector del proceso y garante de la legalidad en el mismo'", señalaron en el texto difundido.