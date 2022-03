Aplaude López Obrador a Biden por exigir regularizar a migrantes

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe BIden, por exigir a su Congreso aprobar “de una vez por todas” la reforma migratoria que plantea regularizar a 11 millones de migrantes.

Esta mañana el mandatario destacó el “compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en EU” y en el cual, dijo, hay un enfoque humanitario y también económico.

"Me llamó la atención que habló de cuestiones humanitarias y razones económicas y es lo que venimos planteando: no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva en lo económico y comercial si no contamos con fuerza de trabajo”, dijo.

López Obrador reiteró que Estados Unidos, Canadá ni la región de América del Norte podrán crecer en lo económico sin la fuerza de trabajo, por lo cual, dijo, es necesario regular el flujo migratorio y no caer en contradicciones con políticas migratorias que impidan a mexicanos y centroamericanos trabajar en EU.

Confió en que el Congreso estadunidense retome cuanto antes la reforma migratoria y ésta cuente con el apoyo de los legisladores demócratas y republicanos, lo que permitirá conocer incluso a quienes están en contra de los migrantes.

“Ojalá se promueva pronto para que se cuente con el apoyo de los legisladores demócratas y republicano y nosotros poder saber, como mexicanos, quiénes ayudan a nuestros paisanos y quiénes son antimexicanos, quiénes están a favor de la xenofobia, del racismo, de la discriminación”, mencionó.

Ayer, durante su primer informe sobre el Estado de la Unión, en el Pleno de la Cámara de Representantes, Joe Biden urgió a los legisladores locales aprobar la reforma migratoria para así “darle un camino a la ciudadanía en los dreamers”.

"La reforma migratoria es algo que apoya todo el mundo, desde los sindicatos a los líderes religiosos, pasando por la Cámara de Comercio estadounidense. Aprobémosla de una vez por todas”, urgió.