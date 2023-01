Aplica GN estrategia de 'usuarios simulados' en el Metro

CDMX.- La Guardia Nacional (GN) aplica la estrategia de "usuarios simulados" en el Metro de la Ciudad de México, como parte del plan de apoyo a la seguridad de sus instalaciones.

Un informe, presentado en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, señala que la GN dispuso de 48 de sus elementos como "usuarios simulados".

Se trata de guardias vestidos de civil infiltrados en los vagones.

La finalidad de la estrategia, detalla el documento, es inhibir acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Este tipo de operación policial está permitida con base en la Ley de la Guardia Nacional

El artículo 9 de esta norma, que especifica las atribuciones y obligaciones de la corporación, prevé el uso de "usuarios simulados" para la prevención de ilícitos.

"Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, en la investigación para la prevención de delitos, en términos de las disposiciones aplicables", señala la fracción sexta de dicho artículo.

Además, el Comandante de la GN puede "ordenar operaciones encubiertas y de usuarios simulados para desarrollar operaciones de inteligencia para la prevención de los delitos".

López Obrador no quiso hablar sobre labores de inteligencia de la GN en el Metro.

- Ante los 'episodios fuera de lo normal' en el Metro ¿La GN va asumir tareas de inteligencia para evitar accidentes y fallas?, se le preguntó a López Obrador.

"Es una acción preventiva básicamente, y esto va acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico, de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo", dijo.

"Lo otro que me estás preguntando (labores de inteligencia) no puedo decirlo porque no puedo adelantar nada, no puedo explicar nada, porque sí hay denuncias por los accidentes que han habido. Entonces, es la Fiscalía (de la CDMX) la que tiene este caso, estos casos".

Cuestionado sobre las funciones generales de la GN en el Metro, López Obrador afirmó que es básicamente de presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos.

"Que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo. Es ayudar. Imagínense si la gente entra en psicosis", argumentó López Obrador.

El Gobierno de la CDMX anunció ayer que la GN vigilará el Metro ante los últimos incidentes, que catalogó como "fuera de lo normal".

Además de los federales, actualmente 5 mil 853 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX vigilan las 190 estaciones del Metro.

Reporta GN despliegue de 5 mil 796 elementos, no de 6 mil

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el despliegue es de 6 mil 60 elementos, sin embargo, el informe oficial -presentado por AMLO- reporta 5 mil 796 efectivos en el Metro.

El documento, titulado "Plan de Seguridad de la GN para apoyar al STC-Metro", detalla que la GN labora en el Metro en dos turnos, con 2 mil 898 uniformados cada uno.

Especifica que los elementos están asignados a la seguridad de las 190 estaciones de las 12 líneas del STC.

"(Hay) elementos móviles y fijos en andenes y pasillos", agrega.

Según el Plan, la GN también realiza acciones de revisión y disuasión, y dividió a las estaciones en cuatro tipos (A, B, C, D) para determinar el número de elementos asignados a cada una, por turno.

-6 estaciones "A", de mayor afluencia, hasta con 45 elementos.

-8 estaciones "B", de afluencia considerable, hasta con 30 elementos.

-116 estaciones "C", de afluencia regular, hasta con 15 elementos.

-60 estaciones "D", de menor afluencia, hasta con 10 elementos.