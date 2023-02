Aplican embargo a Aeromar para proteger a trabajadores

/ Luisa María Alcalde, titular de STPS

CDMX.- La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que hay un embargo precautorio en el caso de la huelga de Aeromar, para que la empresa cubra primero las deudas que tiene con sus trabajadores.

Tras participar en un evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la funcionaria indicó en entrevista que este embargo a favor de los trabajadores de la aerolínea involucra más de 150 millones de pesos.

"Hay un embargo precautorio en favor de los trabajadores, esto quiere decir que lo poco o mucho que pueda tener Aeromar, va primero a pagar las deudas que se tienen con los trabajadores", señaló.

"(Son) Más de 150 millones de pesos que se adeudan a los trabajadores, y esto incluye por supuesto los finiquitos, entonces ellos van a ser los primeros en derecho, y eso es lo que estamos trabajando y protegiendo".

El 16 de febrero, después de 35 años, Aeromar cerró sus operaciones por problemas financieros.

Trabajadores de la aerolínea declararon el inicio de una huelga, mientras que el Gobierno descartó rescatar la empresa y anunció que demandaría a los dueños.

Alcalde aseguró que la Secretaría del Trabajo está trabajando de manera muy cercana con los sindicatos involucrados (ASPA, ASA y CTM) para proteger primero los derechos de los trabajadores.

"¿En qué colaboramos? Bueno, de entrada, en que las empresas del sector estén en condiciones de poder aprovechar toda la experiencia que se tiene por parte de estos más de 500 trabajadores, tanto pilotos de tierra como sobrecargos", comentó.

"Ya hay un proceso de incorporación de muchos de ellos, también trabajamos para, derivado del estado de huelga, que se proteja, tanto que se suspendan los cobros del Infonavit, como que se siga protegiendo el servicio médico por parte del IMSS, y también por supuesto continuar con los laudos".

Sobre la huelga en Notimex, la Secretaria reconoció que no se ha podido resolver por falta de acuerdos entre las partes, no obstante, confió en que, con la intervención de la dependencia y de la vocería de la Presidencia, se pueda resolver próximamente.

"En eso estamos, consideramos que es fundamental la protección de derechos de todos los trabajadores huelguistas, pero siempre, como hemos dicho, lo más importante es el acuerdo, entonces idealmente que la dirección y el sindicato puedan finalmente llegar a un acuerdo que permita levantar esta huelga y reiniciar con las actividades de esta empresa", abundó.

"Estos conflictos tienen que ver con que, pues no se ha podido lograr un acuerdo entre el sindicato y la empresa en las condiciones de restablecer un respeto bilateral, entonces no es una cosa específica, sino las condiciones no se han podido dar, pero nosotros estamos coadyuvando, y esperamos que próximamente se pueda levantar la huelga".