Aplican pruebas de Covid en un Senado de luto

Reforma

Ciudad de México.- En las puertas del salón de sesiones del Senado de la República lucen esta mañana dos crespones negros en señal de luto por el fallecimiento, a causa del Covid-19, del senador tlaxcalteca Joel Molina.

Pasadas las 09:30 horas, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, supervisó la aplicación de pruebas de detección rápida del coronavirus a trabajadores.

Monreal, el senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, y la panista Josefina Vázquez Mota se realizaron también la prueba.

"Yo llevo seis semanas consecutivas de estarme aplicando la prueba. Esta es la cuarta semana que se realizan las pruebas", explicó en entrevista Monreal. "Y hoy, de nueva cuenta, para todos los que laboramos, de manera ordinaria, se están haciendo la prueba".

Los primeros resultados, adelantó el senador, fluirán a la medianoche de este lunes, por lo que la sesión ordinaria agendada para el martes fue movida para el miércoles.

"Son medidas sanitarias que se van a profundizar", señaló el senador antes de lanzar un llamado a los 126 parlamentarios y trabajadores a que se practiquen el examen, "para que podamos evitar cualquier problema de salud".

"Ya no se va a permitir el acceso al salón de sesiones salvo a las personas que tengan su certificado. No habrá asesores, no habrá invitados. Una parte de los senadores (en el salón) y otra parte en sus oficinas, pero se va a seguir trabajando", detalló.

Monreal confirmó la comparecencia de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, para esta mañana en comisiones.