Aplicará Piedra austeridad en CNDH

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, anunció medidas de austeridad en el organismo, a fin de buscar un ahorro del 30 por ciento que se destinará a la atención a víctimas.

En su primera conferencia de prensa, tras ser designada por el Senado el pasado 12 de noviembre y en medio de cuestionamientos por el proceso de su nombramiento, garantizó que esto no afectará las áreas de atención, "sino el dispendio y los excesos que han caracterizado a la alta burocracia" de México.

"Hoy iniciamos la reforma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia", expresó.

Entre las medidas enlistó que aplicarán íntegramente la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

"Vamos a optimizar lo que se tiene, no se pedirá más", aseveró.

Explicó que se revisará la plantilla de empleados de confianza y se suspenderá la contratación de eventuales.

"Pero no afectará a los trabajadores de base", sostuvo.

La Ombudsperson indicó que se revisarán los contratos del personal de seguridad y limpieza, y se reducirán los gastos de viajes.

"Estamos revisando los contratos de prestaciones de servicios. Se cancelará aquellos que se hayan otorgado por corrupción", añadió.

Asimismo, informó que se reducirá el número de asesores.

"Se eliminarán los gastos de la presidencia en comidas y viajes. No utilizaré celulares pagados a cargo del presupuesto. Desaparece el chef privado. Se abren los elevadores para todos", detalló.

También dijo que se elimina la caja de ahorro especial, es decir, el seguro de separación individualizada.

"Se revisarán los inmuebles que ocupa la CNDH. No se remodelará ninguna oficina", adelantó.

Mencionó que su presidencia sólo conservará los coches que necesita y el resto se destinará a atención de víctimas.

"Todos los funcionarios presentaremos nuestra declaración de bienes", agregó.

La Ombudsperson dijo que su elección fue totalmente legal.

"Respeto a quienes disienten de mi nombramiento", señaló.