Aplicarán aranceles fast-track en T-MEC

Monterrey, NL.- Los paneles que dirimirán, y en su caso sancionarán, violaciones a los derechos laborales en una empresa dentro del T-MEC podrían imponer aranceles rápidamente y partirán del supuesto de que una empresa acusada es culpable, hasta que demuestre lo contrario.

Así lo estipulan las reglas en el Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que fue suscrito por los tres países el martes pasado.

Del documento se desprende que un Panel Laboral de Respuesta Rápida podrá dictaminar la aplicación de aranceles a una empresa que haya violado el derecho de libre asociación sindical y de negociación colectiva tan pronto como en 115 días.

Como punto de comparación, y para dimensionar que los 115 días referidos son pocos, basta decir que un proceso para aplicar aranceles antidumping definitivos en Estados Unidos toma entre 160 y 205 días. Los aranceles preliminares en estos casos se pueden imponer en 85 días.

Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló que en el TLCAN actual los procesos para resolver disputas laborales tienen tiempos indefinidos, por lo que ahora al tener uno expedito, preocupa.

"Son procesos ágiles. La nota roja es que simplemente habrá que tener cuidado y vigilancia, sobre todo que con (los paneles) los de respuesta rápida, para que no se utilicen en forma abusiva y con intención de algún sector que pretenda inhibir exportaciones (mexicanas a EU).

"(Los panelistas) resolverán si quien hace la reclamación tiene razón, o en su momento, si el demandado acreditó que no existen las violaciones o, si oportunamente corrigió las acciones que le imputan", explicó.

De acuerdo con el Protocolo de Enmiendas, cada país deberá tener una terna de 3 a 5 panelistas, que no deberán ser de nacionalidades de la región del T-MEC, y de ellos se extraerán los 3 miembros que conformarían un panel de resolución rápida.

Aparte, Antonio Guerra, especialista laboral del despacho Guerra Gómez Abogados, señaló que la presión estadounidense en las cláusulas derivó de su desconfianza sobre México.