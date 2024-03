Apoya AMLO a Evelyn; 'tiene facultad de remover a Fiscal'

Agencia Reforma / 'No hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad'

La Paz, Baja California Sur.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no está sola y aseguró que tiene la facultad de remover a la Fiscal de la entidad.

López Obrador respaldó la decisión de la Mandataria de "quitar" a los Secretarios de Seguridad y de Gobierno.

Además, acompañó la remoción de la Fiscal Sandra Luz Valdovinos porque "no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad".

"Quisieron, hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero", dijo AMLO en la mañanera en La Paz, Baja California Sur.

"Pero no sólo eso sino la Gobernadora, y nosotros la apoyamos a la Gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al Secretario de Seguridad y al Secretario de Gobierno y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la Fiscal estatal, porque en este Gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad".

Cuestionado sobre el rechazo de la Fiscal a dejar el cargo, López Obrador insistió en que la Gobernadora tiene facultades para removerla.

"Tiene todo su derecho, está muy claro en la Constitución de Guerrero que tiene la facultad la Gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso de Guerrero si no está de acuerdo en la remoción con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo no puede la Gobernadora".

El Presidente reveló que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a todos los funcionarios por el caso del normalista.

"Se va a investigar a todos, está abierta la investigación", agregó.

"Lo que le hemos pedido a la Fiscalía (General de la República) que ya atrajo el caso es que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie, no somos iguales".