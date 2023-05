Apoya AMLO pacto de buscadoras propuesto a cárteles

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó el pacto por la paz con el crimen organizado, propuesto por la activista Delia Quiroa Flores Valdez, para erradicar las desapariciones en el País.

"Sobre esto que estás planteando, yo estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan de Fuerzas Armadas o de policías estatales. Hay enfrentamientos entre organizaciones, criminales y Fuerzas Armadas, y policías también; y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente.

"Entonces, la violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos. Y, si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos", comentó López Obrador en conferencia.

A través de una carta, Delia Quiroa -también portavoz del colectivo de "Madres Buscadoras" en Tamaulipas- propuso a los líderes de los Cárteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios, la firma de un "Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz".

La activista, quien padeció la desaparición de su hermano Roberto en 2014, decidió hacer este llamado a los líderes del narcotráfico ya que afirmó que desde 2008 el País se encuentra sumido en una "espiral de violencia", cuyas cifras de desaparecidos podría incrementar tres veces más.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal realizó un exhorto a los cárteles a no actuar de manera de violenta y comportarse como buenos ciudadanos.

"Yo estoy de acuerdo (...) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Yo sí (suscribo este llamado), todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia yo lo apruebo.

"Y eso no tiene que ser sólo por demanda de la autoridad, es por los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben asumir una responsabilidad. Y comportarse como buenos ciudadanos; o sea, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino, no. Siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia", agregó.