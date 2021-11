Apoya indagatoria por amiguismo en CDMX

Reforma

Zacatecas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de investigar el pago millonario que realizó Paola Félix, ex Secretaria de Turismo local, a su amigo, el productor Alejandro Gou, para el Desfile de Día de Muertos 2021.

Desde Zacatecas, el Mandatario se pronunció a favor de que la Contraloría capitalina realice una indagatoria sobre el caso y consideró que no debe permitirse la corrupción ni la impunidad y ningún otro vicio del pasado en la administración pública.

- El Gobierno de la Ciudad informó que se investigará el caso.

"Estoy de acuerdo con eso", dijo.

-¿En el Gobierno federal no hay este tipo de contratos a amigos?, se le preguntó.

"No y no se permiten, no hay impunidad. Si se diera un caso, de inmediato denuncia, cero corrupción, cero impunidad, no al nepotismo, no al amiguismo, no al influyentismo, ninguna de esas lacras de la política y desde luego, cero corrupción, cero impunidad", respondió.

REFORMA informó que la Contraloría General de la CDMX investigará el pago de más de 22 millones de pesos realizado por Félix y del Fondo Mixto de Promoción Turística a la empresa Gou Producciones, que obtuvo el contrato para el desfile de catrinas, realizado el 31 de octubre.

El 5 de noviembre, el propietario de esa compañía viajó a Guatemala, junto con la ex funcionaria turística, para acudir a la boda de la consejera del INE, Carla Humphrey, y Santiago Nieto, ex titular de la UIF, quien dejó el cargo en medio de señalamientos presidenciales, por los excesos que rodearon la celebración.

REFORMA publicó que la documentación sobre el gasto del desfile no estaba disponible en portales oficiales y, tras la petición de la información, el Gobierno capitalino mostró el contrato por el que pagó 22 millones 625 mil 887 pesos, a través de una adjudicación directa, es decir, sin licitación de por medio.

Aunque la Administración local aseguró que la asignación se realizó con apego a la ley, informó sobre el inicio de una indagatoria para esclarecer el proceso.

Félix y Gou han ostentado públicamente su amistad. Sus nombres se vieron envueltos en el escándalo que se registró en Guatemala, a inicios de este mes, ya que viajaban en el mismo avión en el que fueron trasladados 35 mil dólares en efectivo, que no fueron declarados a las autoridades de ese país.

De acuerdo con documentación del Gobierno guatemalteco, los recursos asegurados pertenecían a empresario Juan Francisco Ealy Ortiz, quien también fue invitado a la boda de Nieto.