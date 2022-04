Apoya Monreal actuar de Gertz en FGR

Mayolo López / Agencia Reforma / Senadores morenistas entonaron canciones de mariachi afuera de las instalaciones legislativas

Ciudad de México.— El senador morenista, Ricardo Monreal, aseguró confiar en la gestión que realiza Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), pese a que éste fue denunciado por el ex consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer.

"Yo tengo confianza en que el Fiscal General de la República está haciendo bien las cosas, y haría un llamado a la sensatez, porque el presidente requiere mucho respaldo, mucha unidad; no encono, no división y no diferencias internas", expresó en entrevista.

Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, añadió que lo conveniente es continuar con la indagatoria y carpeta de investigación por los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos.

"Lo que el país necesita es reconciliación. No soy simpatizante de la confrontación, no soy simpatizante de la división permanente y de la lucha interna, porque finalmente ambos, el ex consejero jurídico, Julio Scherer, y el fiscal general, Gertz Manero, pertenecen y provienen de un mismo equipo de simpatizantes, y todos hemos luchado porque hagamos de este proceso de transición política un éxito, y no me gusta lo que estoy viendo. Por eso, un llamado a la reconciliación".

Por separado, la también senadora Olga Sánchez Cordero, a quien Scherer en marzo pasado acusó en un carta de tramar una "trampa perversa" para señalarlo por una red de extorsiones, sólo dijo que cada quien es responsable de sus acciones y conductas, sin especificar a cuál de los dos personajes se refería.

El fin de semana pasado, Scherer Ibarra presentó una denuncia que no sólo implicaba al fiscal Gertz Manero, sino también al subprocurador Juan Ramos López; el fiscal Manuel Granados; Adriana Campos, de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, y la agente del Ministerio Publico, Eugenia Castañón.