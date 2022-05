Apoya morenista a candidato opositor en Durango

Reforma

Ciudad de México.- La diputada local morenista Marisol Carrillo apoyará la campaña del candidato de la alianza Va por Durango (PRI, PAN y PRD) a Gobernador, Esteban Villegas.

Con un numeroso grupo de seguidores, la legisladora se tomó la foto al lado de Villegas después de escuchar sus propuestas en el marco de un desayuno celebrado en el Club Campestre de esta capital.

arrillo forma parte del equipo del senador morenista José Ramón Enríquez, quien quedó resentido después de que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, le escamoteara la candidatura a Gobernador de Durango que el también senador Ricardo Monreal le había prometido.

"Voy por tiros certeros", anunció la diputada en entrevista.

"El único que me invitó a escuchar sus propuestas fue Esteban. De la otra parte (Marina Vitela, la candidata postulada por Morena) no he tenido ninguna invitación directa".

Aseguró que, "desde la izquierda", apoyará la candidatura de Esteban Villegas.

"Desde un principio lo dije: yo no apoyo una candidatura impuesta", dijo en alusión a Marina Vitela, impulsada por Delgado con encuestas de por medio.

"Yo soy de izquierda, pero esto va más allá de los colores. Esto va en un sentido de congruencia. Yo no me cambio a ningún lado, solamente que con principios y no con simulación", repuso.

"Tengo todo el derecho de escuchar las propuestas y de saludar a quien gracias a Dios aparece como un líder. Aquí estoy respaldando una convicción de no corrupción. Mi gente y yo tenemos el libre albedrío de escoger. Gracias a Dios tengo una autonomía que no había tenido antes y la manifiesto en una decisión de escuchar y de tener tiros certeros por el bien de Durango".