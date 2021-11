'Apoyaré a candidato que gane encuesta, hombre o mujer'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará al candidato presidencial que salga de la encuesta de Morena rumbo al 2024, ya sea hombre o mujer.

"Yo voy a estar con el que gane la encuesta y de una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer.

"A ese voy a apoyar, claro, sólo con mi voto. No puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido", comentó López Obrador.

En conferencia desde Cancún, Quintana Roo, el Mandatario federal recordó que en los estatutos de Morena se menciona que la aplicación de encuestas es uno de los métodos para la elección de candidatos.

"Acerca de las elecciones, son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos. Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena, en los estatutos, se contempla como posibilidad para elegir candidatos que se apliquen encuestas.

"Y mi opinión es que eso es un buen método porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe quién es quién", aseveró.

López Obrador dijo que los futuros precandidatos deberán respetar al pueblo, ya que éste será quien tome la última palabra.

"No hay que menospreciar al pueblo, el pueblo es sabio, ya no es el tiempo de antes donde los de arriba decidían. Se decía: la política es asunto de los políticos y querían resolverlo todo, el desayuno y los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información y ahora con las redes sociales. No funciona eso, no ayuda, hay que respetar al pueblo, por eso es importante lo de las encuestas, porque de ahí sale", agregó.