Aprieta AMLO por unidad en Morena

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador convocó esta noche a las corcholatas presidenciales, gobernadores morenistas y dirigentes del partido a cuidar la unidad en Morena, en víspera del arranque del proceso interno para seleccionar candidato.

El próximo domingo, el Consejo Nacional de Morena arrancará la discusión sobre el método para elegir al candidato presidencial.

De acuerdo con algunos asistentes al encuentro convocado en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Mandatario fue claro: ningún interés particular podrá estar por encima de la transformación.

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y aspirante presidencial, explicó que se trató de un encuentro para celebrar la victoria de Delfina Gómez, como la próxima Gobernadora del Estado de México, pero al mismo tiempo para convocar a la unidad del partido.

"El Presidente de la República fue muy amable, nos explicó sus razones para mantener la unidad y la cohesión, nos conminó a mantener la unidad. Nadie habló de ningún tipo de diferendos.

"El mensaje fue muy claro del Presidente, necesitamos la cohesión, necesitamos la unidad, es importante profundizar el proceso de transformación que iniciamos en el 2018 y necesitamos tener todos por encima el interés general, por el interés personal o particular", explicó Monreal.

A la reunión fueron convocados la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el Canciller Marcelo Ebrard; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el coordinador parlamentario morenista, Ricardo Monreal.

También participó la maestra Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, así como los mandatarios de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Puebla y Quintana Roo, entre otros.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, destacó la unidad que se vive al interior de su partido, pero se negó a reconocer que el tema 2024 dominó a la agenda de la cena privada.

"Contentos con Delfina, celebrándola muy contentos, fuimos a celebrar a la maestra, muy contentos. La maestra está muy contenta, imagínense, le ganamos al PRI de Atlacomulco", dijo Delgado.

¿Hablaron del tema de la candidatura presidencial?

"No, no, no. Estamos muy unidos, pues ya vieron todos unidos", destacó el líder morenista.

La Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, dijo que el ánimo en la reunión fue de unidad dentro del partido. "Hay muy buen ánimo, estamos felices porque vamos a seguir transformando el País", señaló Hernández.

La maestra Delfina Gómez agradeció el mensaje de sus compañeros y reconoció que el Mandatario los convocó a continuar trabajando por la transformación.

"El tema fue el compromiso que tengo para que los mexiquenses se sientan con la confianza de que valió la pena darnos su apoyo.

"(El Presidente) nos dijo: 'pónganse a trabajar', como siempre, en primera la felicitación porque no habíamos tenido oportunidad, y segunda brindar el apoyo por el gran reto para que la gente refrende esa confianza y vea que valió la pena el cambio", señaló Gómez.