'Aprieta' con más austeridad; oficializa pobreza franciscana

Ciudad de México.- A poco más de dos años de concluir su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció nuevas restricciones de gasto, lo que incluirá eliminar viajes al extranjero y recortar viáticos a funcionarios públicos.

El Mandatario informó que esta misma semana formalizará con su Gabinete la decisión de pasar, en los hechos, de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.

"Les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad república a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el Gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, vamos a reducir bastante, casi no va haber viajes al extranjero, vamos a procurar que todo sea por videoconferencia, vamos a reducir viáticos y otras medidas", dijo.

El tabasqueño presumió que desde que asumió el mando no se ha comprado ni un solo vehículo nuevo para funcionarios públicos.

"La camioneta más nueva que tengo es del 2018, la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 mil kilómetros, y de pues 10 años de uso, estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado en las giras y vamos a avanzar más en el plan de austeridad, independientemente con lo de órganos autónomos y que eso debe tratarse como un asunto de estado".

"Para seguir manteniendo ahorros para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, la fórmula es sencilla, cero corrupción y austeridad, para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada",

En conferencia, López Obrador explicó que la Ley de Austeridad no se cumple por amparos y por "franco incumplimiento", por lo que advirtió que buscará se reforme, incluso, a nivel constitucional.

"Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se presente a interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya, con amparos, creo que un ministro o dos son los que iniciaron con esto, entonces en su momento lo vamos a plantear, para que no quedemos nosotros como encubridores, si en el poder legislativo no se aprueba ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el Gobierno, porque ahora tenemos tres iniciativas pendientes".

Este lunes, a petición de López Obrador, fueron exhibidos en Palacio Nacional los funcionarios federales que ganan más que el Presidente.

La lista incluyó a integrantes de otros poderes y órganos autónomos, entre los que se encuentran varios servidores públicos políticamente cercanos al tabasqueño.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, presentó el listado durante la mañanera del lunes e incluyó a la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, que gana 248 mil 500 pesos netos mensuales, es decir, casi 112 mil pesos más que el Presidente.