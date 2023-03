Aprovechan migrantes protesta y escapan de autobús del INM

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ocho migrantes centroamericanos aprovecharon una protesta de organizaciones que se pronunciaban por los extranjeros calcinados en Ciudad Juárez para escapar del autobús del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que iban y que estaba a punto de ingresar a la estación migratoria "Siglo 21".

Desde las 10:00 de la mañana, integrantes del Centro Fray Matías de Córdova, Save de Children y el Servicio Jesuita a Migrantes se colocaron frente al portón del INM mientras gritaban "¡libertad a los migrantes!".

Una hora después, el autobús del INM proveniente de Veracruz, cargado con al menos 30 centroamericanos detenidos en Coatzacoalcos, fue detenido por los manifestantes.

Varios de ellos pegaron sus pancartas en el vehículo, al tiempo que los extranjeros pegaban sus rostros a las ventanas exclamando "¡déjenos salir!".

Ocho de ellos tumbaron una ventana de aire que está en el techo del autobús para escapar.

Cada uno ayudó para que por turnos bajara cada compatriota.

Ya afuera del carro, sobre la banqueta, el hondureño Arturo Antonio, de 21 años, tomó agua y con voz entrecortada dijo a la pregunta si tenía miedo estar encerrado: "sí, ciudad Juárez, tanto qué pasó allá de tanta cosa ya hasta sudado ando".

"Tanto sufrimiento, tanto grito, hasta llorando, 39 quemados mis hermanos", agregó.

Otro migrante que había escapado, mientras se amarraba los tenis, sentado en la banqueta frente a la estación migratoria, dijo que se la había "rifado y cómo podía porque no quería estar preso".

"Los policías (agentes migratorios) no nos defienden, es lo más triste (estar al interior de un centro de detención), los baños no se pueden usar, no hay agua, la comida es helada, hay temor", dijo.

Enrique Vidal, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, dijo que la capacidad de este centro de detención "Siglo 21", es de 960 personas, pero han documentado hasta 3 mil personas.

"Está custodiada (la estación siglo 21) por Guardia Nacional a partir del 2019, hay distintas celdas definidas, sin agua, sin alimentación adecuada, aquí se separan a familias, a niños y niñas".

En el 2017, agregó, documentaron un suicidio en una cancha.

"También hay celdas de castigo sin ventanas, nosotros tenemos un módulo para dar atención psicológica, pero el INM no lo permite".

Señaló que las estaciones migratorias del INM no son una albergues, sino cárceles, porque al interior no hay garantías y se violan los estándares internacionales de los derechos humanos.