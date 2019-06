Aprueba BCS matrimonio igualitario

Baja California.- En medio de protestas de grupos religiosos, el Congreso de Baja California Sur aprobó hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad.

Con 14 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, los legisladores sudcalifornianos reformaron el Código Civil local para establecer que "el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida".

La iniciativa fue avalada por 8 diputados de Morena, 3 independientes, 1 del PT, 1 del PRI y 1 del Partido Humanista.

En contra votaron 3 diputados sin partido, 1 del PAN y 1 del PRD, mientras que el diputado José Luis Perpuli Drew, del Partido de Renovación Sudcalifornia (PRS), se abstuvo.

La diputada Lorenia Lineth Montaño Ruiz, quien votó en contra, pidió una consulta ciudadana sobre el tema.

Elizabeth Rocha Torres, del PAN, advirtió que no votaría por reformas que no son acordes a la sociedad.

"Apoyaré a una sociedad de convivencia, pero no un matrimonio igualitario", expresó.

La panista pidió a sus homólogos hacer un trabajo por el bien de la población y no solo apoyar a un grupo al que llamó "minoritario".

La diputada Mercedes Maciel Ortiz, del PT, se pronunció por reconocer el derecho a la igualdad.

"Estemos a la altura de los requerimientos de la sociedad que es diversa, respetemos y fomentemos el amor y la tolerancia", comentó.

Durante la discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, decenas de personas manifestaron su rechazo al grito de "no estoy de acuerdo".

"Sí al diseño original", "A favor de la familia y de la vida", "Estoy a favor del diseño original, la familia como Dios la creó" fueron algunas de las expresiones en pancartas.

En el recinto legislativo también se presentaron decenas de miembros de la comunidad LGBT, quienes celebraron con gritos y aplausos la reforma.

En el dictamen se expuso que se busca defender los derechos humanos de los ciudadanos, establecidos en la Constitución mexicana, la Constitución local, los tratados internacionales y en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 23/2015 de fecha 6 de noviembre de 2015.

Así como en la jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que señala como inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que defina al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o que considere que su finalidad es la procreación.

Esta misma semana los Congresos de Zacatecas y Veracruz tenían previsto votar en el Pleno el mismo asunto, pero de último momento el punto fue bajado de las órdenes del día por presuntas presiones de grupos conservadores.