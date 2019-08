Aprueba INE solicitar 19% más en 2020

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su proyecto de presupuesto para el 2020, el cual asciende a 12 mil 493 millones de pesos, 2 mil 96 millones de pesos más que este año, es decir un 19 por ciento extra.

El mayor aumento se registra en el apartado de servicios personales, al pasar de 6 mil 395 millones de pesos a 7 mil 352 millones.

Durante la discusión, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, advirtió que el recorte que aplicó la Cámara de Diputados no puede extenderse para el 2020, pues hacerlo pone en riesgo la elección de 2021, año en el que se renovará la Cámara baja y habrá comicios en las 32 entidades del país.

"Esto impide volver a cancelar proyectos, posponer el mantenimiento de nuestros sistemas operativos o mantener plazas congeladas", afirmó.

Alertó que no pueden posponer los trabajos preparatorios del proceso 2021 porque ello implicaría poner en riesgo el material electoral, entre éste el papel seguridad con el que se imprimirán las boletas.

Señaló que quienes piden posponer esos trabajos para generar ahorros desconocen la ley.

El proyecta contempla 554 millones de pesos para la elección de 2021, año en el que se renovarán 15 gubernaturas.

El presupuesto base del INE será de 10 mil 381 millones de pesos, mil 76 millones más, y para su cartera de proyectos piden 2 mil 111 mil millones de pesos, también mil millones más que en 2019.

En este último apartado están 236 millones para la credencialización y padrón electoral; 235 millones para obras públicas en Nuevo León y Aguascalientes; y 344 millones para la renovación tecnológica del Sistema Integral de verificación y Monitoreo (SIVeM).

Además de 160 millones para proyectos estratégicos, como son la designación de consejeros de OPLES, igualdad de género, equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.

Así como 148 millones en la actualización de sistemas y seguridad informativa para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del Instituto, y 100 millones para programas de participación ciudadana y educación cívica.

Durante la sesión, los representantes del PRI y PAN respaldaron el proyecto, mientras que el representante del Poder Legislativo, por parte de Morena, criticó que no se aprecien ahorros.

El diputado morenista Alejandro Viedma afirmó que podrían revisarse construcción de edificios nuevos o compra de equipos, e insistió en rechazar la separación individualizada.