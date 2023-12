Aprueba Senado nombramiento de Fayad como Embajador

Especial / Agencia Reforma / Senado ratificó el nombramiento de Omar Fayad como Embajador de Noruega

En medio de cuestionamientos de la oposición, Morena concretó esta noche con 70 votos en favor, 33 en contra y dos abstenciones, el nombramiento del ex Gobernador Omar Fayad como Embajador de México en Noruega.

La Oposición se burló del ex Mandatario hidalguense, al que no le perdonaron que él mismo reconociera ante comisiones que no tenía méritos para acceder al cargo.

Fayad rindió protesta después de que el senador Germán Martínez ofreciera al pueblo de Noruega sus "más sinceras disculpas" por el nombramiento.

"Cuando llegue este pillo, llega con el reproche de una parte de los mexicanos. Sentimos vergüenza. Los mexicanos somos más que el servilismo del premiado", sostuvo.

Los senadores priistas Claudia Anaya y Manuel Añorve y la panista Mayuli Latifa señalaron sin rodeos que el nombramiento representaba "un premio" para Fayad por haber entregado Hidalgo a Morena en la persona de Julio Menchaca.

"Es evidente el acuerdo político entre Fayad y el Presidente", planteó la panista.

Por Morena, el senador Ricardo Monreal articuló una encendida defensa del ahora Embajador y reprochó a los opositores haberlo cuestionado sin estar en el pleno.

"Tengo que señalar cobardía, pero Omar Fayad no se puede defender. Tiene dignidad y está indefenso frente a sus calumnias. Omar Fayad no entregó la plaza", afirmó.